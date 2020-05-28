رسميا – عودة الدوري الإنجليزي 17 يونيو.. قمة الأستاذ والتلميذ وظهور مصري

الخميس، 28 مايو 2020 - 19:11

كتب : FilGoal

كيفين دي بروين - أرسنال - مانشستر سيتي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن استئناف المسابقة بموعد مبدئي يوم 17 يونيو المقبل.

وأشار بيان الاتحاد الإنجليزي إلى إقامة مباراتي أستون فيلا وشيفيلد يونايتد، بالإضافة إلى مانشستر سيتي وأرسنال، وهما مواجهتان مؤجلتان بسبب مشاركة اثنين من أطرافها في نهائي كأس الرابطة الإنجليزية.

أما الجولات النظامية فمقرر أن تبدأ يوم 19 يونيو، وتقام كل المباريات دون حضور جماهيري بسبب تفشي وباء كورونا.

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الدوري الإنجليزي متوقف منذ يوم 1 مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 82 نقطة من 29 مباراة، ولا ينقصه سوى انتصارين فقط للتتويج رسميا للمرة الـ19 تاريخيا، ولأول مرة منذ عام 1990.

ويأتي مانشستر سيتي ثانيا برصيد 57 نقطة، فيما يحل ليستر سيتي ثالثا برصيد 53 نقطة، وتشيلسي في المركز الرابع برصيد 48 نقطة، ثم مانشستر يونايتد في المركز الخامس برصيد 43 نقطة.

أما في صراع الهبوط، فيحتل الثلاثي، بورنموث، وأستون فيلا، ونوريتش سيتي المراكز الثلاثة الأخيرة على الترتيب برصيد 27 نقطة، ثم 25 نقطة، ثم 21 نقطة.

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