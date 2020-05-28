تأكد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا.. الحالة مستقرة والعزل بالمنزل

الخميس، 28 مايو 2020 - 15:37

كتب : عاطف شادي

محمود سعد - المدير الفني لاتحاد كرة القدم

جاءت نتائج التحاليل الخاصة بـ محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم إيجابية بالنسبة لإصابته بفيروس كورونا.

ويأتي ذلك بعد مخالطته عددا من المديرين العالقين بالخارج لدى عودتهم إلى مصر.

ومن المقرر أن يخضع سعد لبروتوكول العلاج مع اتخاذ الإجراءات المتبعة رسميا في مواجهة الفيروس.

أخبار متعلقة
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لن نقوم بإجراءات استثنائية حال تأكد إصابة محمود سعد بـ كورونا مصدر بالاتحاد الكاميروني لـ في الجول: إقامة كأس أمم إفريقيا في موعدها "صعب للغاية".. ولدينا فكرة بديلة اتحاد الكرة لـ في الجول: ننتظر نتيجة تحاليل محمود سعد للتأكد من حقيقة إصابته بالكورونا اجتماع لجنة الكرة – من يعوض رمضان صبحي في حال رحيله؟

وقال وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد: "إصابة سعد رغم أنها جاءت من خارج الاتحاد، إلا أنه تم اتخاذ كافة إجراءات الوقاية داخل المبنى".

وتابع "تم الاطمئنان على جميع العاملين بالاتحاد بموجب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن".

وأتم بيان اتحاد الكرة "إذ نعلن ذلك فنرجو من الله تعالى أن يمن بالشفاء على محمود سعد وجميع المصابين بذلك الفيروس اللعين وأن يحفظ بلادنا وأبناء شعبنا من كل سوء".

وكشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة لـ FilGoal.com أن الدكتور محمود سعد المدير الفني للجبلاية سينفذ عزلا منزليا بعد ثبوت إصابته بفيروس كورونا "كوفيد ١٩" ولن ينتقل إلى إحدى مستشفيات العزل كما هي العادة.

وأوضح سلطان أن حالة الدكتور محمود سعد رغم إصابته بفيروس كورونا مستقرة تماما وطبيعية وسيخضع لبرنامج علاجي طبقا لبروتوكول علاج الفيروس بالتشاور مع أحد أطباء الصدر والحالة المرضية للمدير الفني مستقرة تماما ولا تدعو للقلق على الإطلاق.

ومن جانبه، قال وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة إن مجلس الجبلاية يولي كل اهتمام لحالة الدكتور محمود سعد ويتابع التطورات أولا بأول وخيره بين النقل لمستشفى عزل واختار العزل المنزلي الكامل مع المتابعة وتنفيذ بروتوكول العلاج المتكامل مشيرا إلى أن حالته في تحسن مستمر يوما بعد الآخر.

اقرأ أيضا:

الكشف عن خطاب "كاف" الذي دفع الزمالك إلى إزالة لافتات نادي القرن

الزمالك يفسر سبب إزالته للافتات نادي القرن

من يعوض رمضان صبحي في حال رحيله؟

هل يعود جونياس للدوري المصري؟

سند: فخور بإنجازي

أمم إفريقيا تقترب من التأجيل؟

محمود سعد فيروس كورونا مصر اتحاد الكرة
نرشح لكم
أخر الأخبار
تليجراف: أندية الدوري الإنجليزي تريد عودة المسابقة يوم 19 يونيو 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تأكد إصابة محمود سعد بفيروس كورونا.. الحالة مستقرة والعزل بالمنزل 46 دقيقة | مصر
معلق لقاء مصر وإيطاليا: تارديللي دائما ما أشاد به.. ومتابعة مورينيو له تعكس قدراته ساعة | مصر
صحفي تايمز لـ في الجول: مع النادي والبيئة المناسبتان.. كان أبو تريكة سيصبح ظاهرة في أوروبا ساعة | أوروبا
رسميا - استئناف الدوري الأسترالي منتصف يوليو 2 ساعة | آسيا
فيديو في الجول - هل أراد مورينيو ضم أبو تريكة إلى إنتر ميلان؟ 2 ساعة | أوروبا
قائد واتفورد يتراجع ويقرر المشاركة في التدريبات بعد محادثات حكومية 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
رسميا - فولام يعلن إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 4 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟
قد ينال إعجابك