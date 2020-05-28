معلق لقاء مصر وإيطاليا: تارديللي دائما ما أشاد بأبو تريكة.. ومتابعة مورينيو له تعكس قدراته

كشف ماركو تشيفوللي المعلق الإيطالي على مباراة مصر وإيطاليا في كأس القارات 2009، بأن ماركو تارديللي مدرب منتخب مصر السابق، دائما ما أخبره عن قدرات أبو تريكة الهائلة.

وقال تشيفوللي في تصريحات لـFilGoal.com: "محمد أبو تريكة، هو واحد من أولئك اللاعبين الذين قرروا، أو فضلوا لا أعلم. ربما لم تأتهم الفرصة المناسبة أبدا، لكنه فضل لعب كامل مسيرته في بلده".

وأضاف "ربما كان ليصبح مثيرا للاهتمام، رؤية أبو تريكة في أحد الأندية الإيطالية، لأن اللاعبين الأفارقة بشكل عام، دائما ما تركوا بصمتهم في الدوري الإيطالي".

تشيفوللي واصل "ماركو تارديللي كان دائما يتحدث معي عنه بشكل جيد، وإنه لاعب قبل سنوات كان بإمكانه أن يطمح باللعب في فريق كبير، وإذا كان مورينيو قد وضع عينه عليه، فبالتأكيد هو يملك أشياء مميزة".

أبو تريكة لعب مباراته الدولية الأولى عام 2001 تحت قيادة محمود الجوهري أسطورة التدريب المصري، قبل أن يبتعد عن المنتخب ثلاث سنوات، ولتكن بدايته الحقيقية مع المنتخب وبشكل منتظم عام 2004 تحت قيادة تارديللي المدرب الإيطالي.

محمد أبو تريكة بدأ مسيرته في الترسانة، قبل أن ينضم إلى الأهلي عام 2004، ويستمر معهم إلى الاعتزال عام 2014، وفي تلك الفترة خرج معارا لموسم واحد مع فريق بني ياس الإماراتي عام 2013.

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