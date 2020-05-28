رسميا - استئناف الدوري الأسترالي منتصف يوليو

الخميس، 28 مايو 2020 - 14:13

كتب : FilGoal

أستراليا - كأس آسيا 2019

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الخميس، استئناف مسابقة الدوري في منتصف يوليو المقبل.

وكان الدوري الأسترالي قد توقف في مارس الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم أجمع.

ويسعى الاتحاد الأسترالي لإتمام الجولات الستة الأخيرة والأدوار الإقصائية بعد تخفيف القيود الاجتماعية في أستراليا.

أخبار متعلقة
كرة سلة - رئيس الاتحاد المصري: استئناف النشاط لن يتم إلا بموافقة الدولة.. إلغاء الموسم غير وارد كرة يد - خطة لجنة المسابقات لاستئناف النشاط والتجهيز لمونديال 2021 وزارة الرياضة توضح التعليمات الخاصة باستئناف النشاط الرياضي منتصف يونيو تحديد موعد استئناف وانتهاء الدوري البرتغالي رسميا

وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم في البيان: "نحن ملتزمون باستكمال الدوري هذا الموسم، واتفقنا على خطة شاملة مع الأندية".

وتابع "من الناحية المثالية، سيشهد منتصف يونيو عودة اللاعبين للتدريبات مما يسمح لهم الوصول للمستوى المطلوب من اللياقة البدنية".

وأضاف "وستبدأ المباريات التنافسية بحلول منتصف يوليو المقبل".

وأتم تصريحاته "ولكي تكتمل سلسلة نهائيات الدوري الأسترالي بحلول منتصف أغسطس".

اقرأ أيضا:

الكشف عن خطاب "كاف" الذي دفع الزمالك إلى إزالة لافتات نادي القرن

الزمالك يفسر سبب إزالته للافتات نادي القرن

من يعوض رمضان صبحي في حال رحيله؟

هل يعود جونياس للدوري المصري؟

سند: فخور بإنجازي

أمم إفريقيا تقترب من التأجيل؟

استئناف النشاط الدوري الأسترالي فيروس كورونا
نرشح لكم
أخر الأخبار
رسميا - استئناف الدوري الأسترالي منتصف يوليو 9 دقيقة | آسيا
فيديو في الجول - هل أراد مورينيو ضم أبو تريكة إلى إنتر ميلان؟ 23 دقيقة | أوروبا
قائد واتفورد يتراجع ويقرر المشاركة في التدريبات بعد محادثات حكومية 36 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رسميا - فولام يعلن إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا 57 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: رئيس كاف يدلي بشهادته أمام التحكيم الرياضي الجمعة بسبب أزمة الوداد والترجي ساعة | إفريقيا
تقرير: سان جيرمان يحسم صفقة إيكاردي خلال أسبوع 2 ساعة | أوروبا
تقرير: إبراهيموفيتش يعود إلى السويد بسبب الإصابة 2 ساعة | أوروبا
جوميز: الإسماعيلي يحتاج 7 لاعبين جدد من أصحاب الخبرات 2 ساعة | مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 في الجول يكشف خطاب الاتحاد الإفريقي الذي تسبب في إزالة الزمالك للافتات نادي القرن 3 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 4 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟
قد ينال إعجابك