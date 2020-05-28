رسميا - استئناف الدوري الأسترالي منتصف يوليو

أعلن الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اليوم الخميس، استئناف مسابقة الدوري في منتصف يوليو المقبل.

وكان الدوري الأسترالي قد توقف في مارس الماضي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا في العالم أجمع.

ويسعى الاتحاد الأسترالي لإتمام الجولات الستة الأخيرة والأدوار الإقصائية بعد تخفيف القيود الاجتماعية في أستراليا.

وقال جيمس جونسون الرئيس التنفيذي لاتحاد كرة القدم في البيان: "نحن ملتزمون باستكمال الدوري هذا الموسم، واتفقنا على خطة شاملة مع الأندية".

وتابع "من الناحية المثالية، سيشهد منتصف يونيو عودة اللاعبين للتدريبات مما يسمح لهم الوصول للمستوى المطلوب من اللياقة البدنية".

وأضاف "وستبدأ المباريات التنافسية بحلول منتصف يوليو المقبل".

وأتم تصريحاته "ولكي تكتمل سلسلة نهائيات الدوري الأسترالي بحلول منتصف أغسطس".

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