فيديو في الجول - هل أراد مورينيو ضم أبو تريكة إلى إنتر ميلان؟

الخميس، 28 مايو 2020 - 13:59

كتب : محمد المحمودي

محمد أبو تريكة - جوزيه مورينيو

هل أراد جوزيه مورينيو ضم محمد أبو تريكة إلى إنتر ميلان فعلا؟ وكيف كان ليشارك في ثلاثية النيراتزوري التاريخية إذا تمت الصفقة؟

FilGoal.com يكشف لكم حقيقة الصفقة التي لم تتم، ورأي الخبراء فيها إن تمت.

مورينيو تابع مباراة مصر والكاميرون في نهائي أمم إفريقيا 2008 لمتابعة أبو تريكة خصيصا، وهكذا كانت التفاصيل.

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