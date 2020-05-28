تقرير: سان جيرمان يحسم صفقة إيكاردي خلال أسبوع

اتفق باريس سان جيرمان على كافة التفاصيل الشخصية مع ماورو إيكاردي المهاجم المعار من إنتر، على أن يحسم الصفقة بشكل نهائي مع الفريق الإيطالي هذا الأسبوع.

ماورو إيكاردي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وخرج إيكاردي من إنتر إلى باريس سان جيرمان على سبيل الإعارة، ويتجه النادي الفرنسي لتفعيل بند الشراء.

وكشفت صحيفة كوريير ديللو سبورت أنه تم الاتفاق على إنهاء المستندات المطلوبة خلال الساعات القادمة.

وتزعم الصحيفة أن الصفقة ستتراوح بين 60 إلى 65 مليون يورو بالإضافة إلى المكافآت.

وأشار التقرير إلى أن الاتفاق إذا سار على مايرام سيتم الإعلان عن الصفقة خلال أسبوع.

وخاض إيكاردي 31 مباراة مع باريس سان جيرمان وسجل 20 هدفا، ويقترب من توديع إنتر بعد سبع سنوات.

وكان إيكاردي قد سجل 124 هدفا وصنع 28 آخرين في 219 مباراة لعبهم مع فريق إنتر.

اقرأ أيضا:

الكشف عن خطاب "كاف" الذي دفع الزمالك إلى إزالة لافتات نادي القرن

الزمالك يفسر سبب إزالته للافتات نادي القرن

من يعوض رمضان صبحي في حال رحيله؟

هل يعود جونياس للدوري المصري؟

سند: فخور بإنجازي

أمم إفريقيا تقترب من التأجيل؟