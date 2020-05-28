تقرير: إبراهيموفيتش يعود إلى السويد بسبب الإصابة
الخميس، 28 مايو 2020 - 11:48
كتب : FilGoal
عاد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان إلى السودي مع عائلته بعد تعرضه للإصابة في التدريبات.
زلاتان إبراهيموفيتش
النادي : ميلان
وكشفت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن اللاعب قد غادر إيطاليا أمس الأربعاء متوجها إلى ستوكهولم بالسويد.
وأضاف التقرير أن اللاعب قرر قضاء الأسبوع مع عائلته قبل العودة إلى ميلان لإجراء فحص جديد في منتصف الأسبوع المقبل.
وكان إبراهيموفيتش قد تعرض للإصابة خلال التدريبات وسط مخاوف من التعرض لوتر أكيلس.
لكن التقارير الطبية للاعب أثبتت أن الإصابة عبارة عن مشكلة عضلية في الساق اليمنى وبعيدة عن وتر أكيلس.
ومن المقرر أن يعود اللاعب خلال شهر من التأهيل مما يجعله لائقا فور استئناف مسابقة الدوري.
ولم يتحدد حتى الآن موعد استئناف الدوري الإيطالي لكن التقارير تشير إلى أن إقامته ستكون في النصف الثاني من يونيو.
اقرأ أيضا:
الكشف عن خطاب "كاف" الذي دفع الزمالك إلى إزالة لافتات نادي القرن
الزمالك يفسر سبب إزالته للافتات نادي القرن
من يعوض رمضان صبحي في حال رحيله؟