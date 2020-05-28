جوميز: الإسماعيلي يحتاج 7 لاعبين جدد من أصحاب الخبرات

الخميس، 28 مايو 2020 - 11:31

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي - الرجاء

يرى ديديه جوميز المدير لفريق الإسماعيلي أنه بحاجة إلى سبعة لاعبين جدد من أصحاب الخبرات لتدعيم الدراويش.

وكشف جوميز أنه استغل فترة توقف النشاط الرياضي في إعادة تقييم لاعبي الفريق سواء الكبار أو الصاعدين.

وقال جوميز في تصريحات صحفية: "انتهيت من تحديد رؤيتي تجاه اللاعبين من واقع مشاركاتهم خلال الموسم".

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وتابع "بالإضافة إلى ملاحظتي لأسلوب كل منهم في التدريبات وخارج الملعب ومدى الالتزام بالتعليمات".

وشدد جوميز "الإسماعيلي يحتاج إلى 7 لاعبين جدد في مختلف الخطوط بما فيهم حراسة المرمى".

وأوضح المدير الفني للإسماعيلي "لابد من التعاقد مع خبرات ولاعبين متميزين وأساسيين في أنديتهم".

وأتم تصريحاته "من واقع التدريبات التي نرسلها للاعبين، أصبحنا جاهزين لاستئناف التدريبات الجماعية في أي وقت".

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