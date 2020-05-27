أسينسيو: ركبتي بخير.. والمباريات المتبقية حياة أو موت

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 23:11

كتب : FilGoal

ماركو أسينسيو - ريال مدريد

صرّح ماركو أسينسيو لاعب ريال مدريد، أنه يمر بحالة بدنية جيدة، بعد تعافيه مؤخرا من قطع في الرباط الصليبي.

أسينسيو عاد للتدرب بشكل جماعي مع زملائه، بعد أن غيّبته الإصابة منذ فترة الإعداد، وينتظر أن يخوض أولى مبارياته بعد عودة الدوري الإسباني.

وصرّح الجناح المايوركي: "الأسبوع الأول كان مختلفا بعض الشيء، خصوصا مع عودتي للتدرب مع زملائي مجددا".

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وأضاف في حديثه للموقع الرسمي لناديه: "أتأقلم بشكل جيد حتى اللحظة، وركبتي حالتها جيدة، وأنا سعيد بذلك".

وأكمل: "أشعر بحالة بدنية جيدة، فقد عملت بجد وتحليت بكثير من الصبر خصوصا مع رؤيتي زملائي يتدربون يوميا بينما أكتفي أنا بالتدرب في صالة الجيم أو أتواجد مع أخصائي التأهيل، هذا كان صعبا علي".

وتابع: "مر وقت طويل دون أن نتواجد معا في الملعب، ولذا نحن نستعيد رويدا رويدا الجانب الفني من حيث الدفاع والهجوم".

وأوضح: "أعتقد أن جميعنا في حالة جيدة، لدينا رغبة كبيرة في العودة للعب وأن نكون معا في الملعب قمنا بعمل جيد في المنزل كذلك وسينعكس على الملعب

وأتم: "نحن جاهزون للعب، نريد أن ينطلق الدوري الإسباني مجددا حتى ننافس على اللقب، كل مباراة ستكون حياة أو موت، ويجب علينا الفوز بهم جميعا".

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 56 نقطة، بفارق نقطتين عن المتصدر برشلونة.

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