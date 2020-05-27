شالكه يسقط رغم كسر صيام 81 يوما.. ويونيون برلين يسجل أول مخالفة في تاريخه

تواصلت النتائج الكارثية لـ شالكه، بهزيمته أمام مضيفه فورتونا دوسلدورف بهدفين مقابل هدف واحد على ملعب ميركور شبيل أرينا، بختام الجولة 28 من الدوري الألماني.

شالكه تقدّم بهدف ويستون ماكيني مطلع الشوط الثاني، إلا أن دوسلدورف عاد سريعا بهدفين متتاليين بواسطة روفن هينينجز، وكينان كارامان.

ليرفع دوسلدورف رصيده إلى 27 نقطة في المركز 16، فيما تجمّد رصيد شالكه عند 37 نقطة في المركز التاسع.

ويعد هذا الانتصار هو الأول لـ دوسلدورف على ملعبه على حساب شالكه في الدوري الألماني، منذ فوزه 2-0 بشهر فبراير 1996.

فيما يعيش شالكه أوقات عصيبة، إذ لم يفز للمباراة العاشرة على التوالي في الدوري، إذ يرجع انتصاره الأخير إلى 17 يناير.

الشوط الأول جاء هادئا، قبل أن تشتعل المباراة مع عودة اللاعبين من غرفة خلع الملابس.

الأمريكي ماكيني سجّل هدفا طال انتظاره لـ شالكه في الدقيقة 53، أعطى الأسبقية للأزرق الملكي.

طال انتظاره لأن آخر أهداف شالكه سُجل يوم 7 مارس بواسطة ماكيني أيضا، أي قبل 81 يوما من هدف الفريق التالي، والأول في عصر كورونا.

لكن شالكه لم يهنأ، فاستقبلت شباكه هدف تعادل سريع برأسية المخضرم هينينجز بالدقيقة 63 وسط مطالبات من دفاعات الضيوف بمخالفة لصالح ماتيا ناستاسيتش، وسط رفض الحكم احتساب أي خطأ.

ولم يتأخر هدف دوسلدورف الثاني، فسجله التركي كارامان برأسية جديدة في الدقيقة 68.

وفي مباراة أخرى، تعادل يونيون برلين أمام ضيفه ماينتس بهدف لكل طرف، على ملعب ألتي فورستراي.

بوتي باكو تقدّم لـ ماينتس في الدقيقة 13، قبل أن يتعادل أصحاب الأرض عن طريق ماركوس إنجفارتسن في الدقيقة 33.

الهدف كان تاريخيا لأن الأول على الإطلاق الذي يسجله يونيون برلين من ركلة حرة مباشرة في مسيرته بالدوري الألماني.

وشهدت المباراة ظهور اللون الأحمر بطرد روبيرت أندريتش لاعب يونيون برلين في الدقيقة 42 بعد تحصله على بطاقة صفراء ثانية.

ووصل رصيد يونيون برلين إلى 31 نقطة في المركز 13، فيما رفع ماينتس رصيده إلى 28 نقطة في المركز 15.

وفي مباراة أخرى مثيرة، فاز هوفنهايم على ضيفه كولن بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في ملعب راين نيكر أرينا.

الشاب كريستوف باومجارتنر تقدّم لـ هوفنهايم في الدقيقة 11.

المباراة شهدت منعرجا مهما في الدقيقة 26 عندما لجأ الحكم فيليكس برايتش إلى تقنية الفيديو، ليطرد سيباستيان بورنوف لاعب كولن بعد تدخل عنيف في حق الخصم.

تقنية الفيديو واصلت تصدرها للمشهد في الشوط الأول، فألغت هدفا لـ باومجارتنر في الدقيقة 42.

هذا لم يمنع اللاعب الشاب صاحب الـ20 عاما من تسجيل هدفٍ شرعي في أول لحظات الشوط الثاني، ليوسّع الفارق إلى هدفين.

ليلة باومجارتنر المثالية تواصلت في الدقيقة 49 بصناعته هدف هوفنهايم الثالث بتمريرة خلابة بكعب القدم نحو ستيفن زوبير.

مباشرة بعد التقدم بثلاثية نظيفة، تعادلت كفة اللاعبين على أرض الملعب بعد طرد بنجامين هوبنر في الدقيقة 50 لتحصله على بطاقة صفراء ثانية.

ليعود كولن بهدفٍ أول عن طريق فلوريان كاينتس بالدقيقة 60.

كولن اقترب أكثر عندما تحصّل على ركلة جزاء قبل ربع ساعة على نهاية المباراة، لكن مارك أوت أهدرها، ليكون قد أهدر ركلة حاسمة للمباراة الثانية على التوالي.

رصيد هوفنهايم ارتفع إلى 39 نقطة في المركز السابع، فيما تجمّد رصيد كولن عند 34 نقطة في المركز 11.

فيما تعادل أوجسبورج دون أهداف أمام ضيفه بادربورن في ملعب WWK أرينا.

ليرفع أوجسبورج رصيده إلى 31 نقطة في المركز 12، فيما رفع بادربورن رصيده إلى 19 نقطة في المركز 18 – الأخير-.

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