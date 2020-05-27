مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: لن نقوم بإجراءات استثنائية حال تأكد إصابة محمود سعد بـ كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 21:52

كتب : عاطف شادي

الاتحاد المصري لكرة القدم

لن يقوم اتحاد الكرة بعمل أي إجراءات استثنائية حال تأكد إصابة المدير الفني له محمود سعد بفيروس كورونا.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com: "نتيجة المسحة لم تظهر حتى الآن وننتظر نتيجتها خلال الساعات المقبلة".

وأضاف "حال لقدر الله تأكد إصابة محمود سعد فلن تكون هناك أزمة على الإطلاق بين العاملين في اتحاد الكرة".

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وأوضح "محمود سعد لم يدخل اتحاد الكرة قبل إجازة عيد الفطر بأسبوع والاتحاد نفسه كان في فترة راحة قبل عيد الفطر".

وأردف "لقد مر على الاختلاط بين موظفي الاتحاد أكثر من 10 أيام ولم تظهر أعراض الإصابة على أي شخص وبالتالي الأمور مطمئة تماما ولن تكون هناك إجراءات استثنائية حال تأكد إصابة محمود سعد بالفيروس".

وأتم "اتحاد الكرة به عمليات تطهير يومية تجرى على قدم وساق ولا تتوقف أيام الراحة".

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