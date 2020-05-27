تقرير مغربي: أزمة بين الوداد وشباب خنيفرة بسبب أوناجم

أوضح موقع le360 المغربي، أن أزمة نشبت بين ناديي الوداد البيضاوي، وشباب أطلس خنيفرة، بسبب انتقال محمد أوناجم إلى الزمالك.

أوناجم (28 عاما) بدأ مسيرته في شباب خنيفرة، وانتقل إلى الوداد في صيف 2015، مع بند في العقد ينص على حصول شباب خنيفرة على 10% من قيمة انتقاله إلى أي نادٍ آخر طوال فترة تعاقده مع الوداد.

وأفاد le360 أن المبلغ المتبقي الذي يطالب به شباب خنيفرة هو 800 ألف درهم، بعد أن تلقى بالفعل 700 ألف درهم في وقتٍ سابق، مع العلم أن صفقة انتقال أوناجم إلى الزمالك أدخلت مليون ونصف المليون دولار إلى خزائن الوداد.

وانتقل أوناجم إلى الزمالك مطلع الموسم الحالي، بعد مسيرة ناجحة مع الوداد.

وسجل أوناجم 3 أهداف في 26 مباراة مع الزمالك، ونجح في صناعة 5 أهداف.

وساهم أوناجم في وصول الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بهدفٍ رائع في شباك الترجي الذي تجرّد من لقبه.

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