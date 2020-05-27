ميسي: الابتعاد عن المباريات أمر بشع.. وحزنت لتأجيل كوبا أمريكا

أبدى ليونيل ميسي قائد برشلونة، استعداده الكامل لاستئناف النشاط الكروي في إسبانيا.

الدوري الإسباني على مشارف العودة بعد توقفه منذ منتصف مارس، إذ أعطت الحكومة الضوء الأخضر لـ لا ليجا باستئناف النشاط انطلاقا من 8 يونيو المقبل.

وصرّح ميسي: "عندما نلعب مجددا، سيكون الأمر مثل بدء الموسم".

وأضاف في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت: "سنحظى بوقتٍ للاستعداد قبل استنئناف الموسم، كما أننا سنستعيد لاعبين مهمين تعافوا من إصابتهم".

وأكمل: "هو الموسم نفسه، لكني أعتقد أن اللاعبين والأندية سيختبرون الأمر بشكلٍ مختلف".

وأوضح: "حاولت التدرب يوميا بشكل فردي، لكنه أمر مختلف تماما عن التدرب مع المجموعة، كما أن افتقاد نسق المباريات أمر بشع، ولكنه الواقع الذي يجب علينا التعايش معاه".

وتحوّل للحديث عن واجبه الدولي: "تأجيل كوبا أمريكا أمر محبط للغاية، لكنه كان منطقيا وطبيعيا أيضا، كنت متحمسا للغاية للمشاركة فيها، وكان الأمر صعبا عندما علمت بتأجيلها، لكني تفهمت الأمر تماما".

واعترف: "لم يتوقع أحد هذا الوباء، لم أتخيل ما حدث أبدا والتأثير الهائل الذي حدث على العالم أجمع".

وأتم: "ليس من السهل أن تعيش أو تعمل في هذه الأجواء، ولذا يجب أن نتحلى بتركيز بالغ عندما ننزل إلى أرض الملعب".

ميسي (32 عاما) سجل 24 هدفا في 31 مباراة خاضها هذا الموسم، فيما صنع 16 هدفا.

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال مدريد.

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