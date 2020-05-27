رودريجيز يفضل مدريد على الدوري الإنجليزي

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 20:37

كتب : FilGoal

جيمس رودريجيز - ريال مدريد

لا يرغب جيمس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي ويفضل البقاء في العاصمة الإسبانية خلال الفترة المقبلة.

خيمس رودريجيز

النادي : ريال مدريد

ريال مدريد

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جيمس رودريجيز تلقى عرضا من نيوكاسل يونايتد للانضمام للفريق الإنجليزي في الموسم المقبل.

إلا أن صانع ألعاب منتخب كولومبيا لا يرحب بهذه الفكرة.

أخبار متعلقة
سكاي: دافيد لويز يقترب من الرحيل عن أرسنال 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي ديشامب ينتقد تعامل إسبانيا وإنجلترا مع كورونا: انظروا ماذا قرروا بشأن دوري السيدات

ويسعى نيوكاسل لضم العديد من اللاعبين المميزين في الفترة المقبلة بعد انتقال ملكية النادي لصندوق الاستثمار السعودي.

ويفضل رودريجيز الانتقال إلى أتليتكو مدريد الذي يسعى لضمه أيضا، حتى يبقى في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيكون على أتليتكو مدريد الاتفاق مع نظيره ريال مدريد حول الأمور الخاصة بالصفقة إلى أراد الفوز بخدمات جيمس رودريجيز.

وانضم رودريجيز البالغ من العمر 28 عاما لصفوف ريال مدريد عقب كأس العالم 2014 قادما من موناكو قبل أن يرحل إلى بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة في موسم 2017/2018. ويعود بعدها مرة أخرى للملكي.

اقرأ أيضا:

الكشف عن خطاب "كاف" الذي دفع الزمالك إلى إزالة لافتات نادي القرن

الزمالك يفسر سبب إزالته للافتات نادي القرن

من يعوض رمضان صبحي في حال رحيله؟

هل يعود جونياس للدوري المصري؟

سند: فخور بإنجازي

أمم إفريقيا تقترب من التأجيل؟

ريال مدريد جيمس رودريجيز
نرشح لكم
أخر الأخبار
ميسي: الابتعاد عن المباريات أمر بشع.. وحزنت لتأجيل كوبا أمريكا 21 دقيقة | أوروبا
رودريجيز يفضل مدريد على الدوري الإنجليزي 29 دقيقة | أوروبا
رصاصة بيونتك تبطل مفعول هدف لايبزج الكوميدي وترسم الابتسامة على وجه بايرن 29 دقيقة | أوروبا
تفاصيل اجتماع الخطيب مع إدارة الأهلي المالية 41 دقيقة | الدوري المصري
سكاي: دافيد لويز يقترب من الرحيل عن أرسنال 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
4 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
ديشامب ينتقد تعامل إسبانيا وإنجلترا مع كورونا: انظروا ماذا قرروا بشأن دوري السيدات ساعة | أوروبا
تقرير إسباني: ريال مدريد يحاول استخدام حكيمي لضم هالاند 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 3 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟ 4 مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات
قد ينال إعجابك