رودريجيز يفضل مدريد على الدوري الإنجليزي

لا يرغب جيمس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد الانتقال إلى الدوري الإنجليزي ويفضل البقاء في العاصمة الإسبانية خلال الفترة المقبلة.

خيمس رودريجيز النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن جيمس رودريجيز تلقى عرضا من نيوكاسل يونايتد للانضمام للفريق الإنجليزي في الموسم المقبل.

إلا أن صانع ألعاب منتخب كولومبيا لا يرحب بهذه الفكرة.

ويسعى نيوكاسل لضم العديد من اللاعبين المميزين في الفترة المقبلة بعد انتقال ملكية النادي لصندوق الاستثمار السعودي.

ويفضل رودريجيز الانتقال إلى أتليتكو مدريد الذي يسعى لضمه أيضا، حتى يبقى في العاصمة الإسبانية مدريد.

وسيكون على أتليتكو مدريد الاتفاق مع نظيره ريال مدريد حول الأمور الخاصة بالصفقة إلى أراد الفوز بخدمات جيمس رودريجيز.

وانضم رودريجيز البالغ من العمر 28 عاما لصفوف ريال مدريد عقب كأس العالم 2014 قادما من موناكو قبل أن يرحل إلى بايرن ميونيخ الألماني على سبيل الإعارة في موسم 2017/2018. ويعود بعدها مرة أخرى للملكي.

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