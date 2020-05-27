رصاصة بيونتك تبطل مفعول هدف لايبزج الكوميدي وترسم الابتسامة على وجه بايرن

فرض هيرتا برلين التعادل على مضيفه لايبزج بهدفين لكل طرف، في ملعب ريدبول أرينا، بالجولة 28 من الدوري الألماني.

لوكاس كلوسترمان، وباتريك شيك سجلا هدفي لايبزج، فيما سجل ماركو جرويتش، وشيشتوف بيونتك هدفي هيرتا.

ليكتفي لايبزج برفْع رصيده إلى 55 نقطة في المركز الثالث، بينما رفع هيرتا رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

ليفشل لايبزج في معادلة نقاط بوروسيا دورتموند الثاني صاحب الـ 57 نقطة، أو تقليص الفارق مع بايرن ميونيخ المتصدر صاحب الـ 64 نقطة.

التعادل هو الأول في تاريخ مواجهات الفريقين، بعد 5 انتصارات لـ لايبزج، وفوزين لـ هيرتا.

الصربي جرويتش تقدّم لـ هيرتا بتسديدة على الطائر من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة التاسعة بعد عرضية مارفن بلاتنهارت الذي غادر المباراة مصابا بعد دقيقتين.

لكن التعادل سُجل بواسطة كلوسترمان سريعا في الدقيقة 24 بعد تمريرة كريستوفر نكونو.

في الشوط الثاني تأزم وضع لايبزج بتحصل لاعبه مارسيل هالستنبيرج على بطاقة صفراء ثانية، ليغادر الملعب مطرودا في الدقيقة 63.

وبينما بدا هيرتا أقرب للتقدم في النتيجة، أخطأ روني ألمنينج يارستاين حارس مرمى الفريق العاصمي في الإمساك بتسديدة شيك السهلة، لتسكن شباكه في الدقيقة 68.

برونو لاباديا مدرب هيرتا تحرك سريعا، فدفع بمهاجمه البولندي بيونتك في الدقيقة 71.

المهاجم البولندي انبرى لتسديد ركلة جزاء في الدقيقة 82، بعد 11 دقيقة من دخوله، ونجح في تسجيلها بنجاح.

ليرفع بيونتك رصيده إلى هدفين في الدوري الألماني منذ انضمامه إلى هيرتا قادما من ميلان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.





















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