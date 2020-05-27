تفاصيل اجتماع الخطيب مع إدارة الأهلي المالية

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 20:25

كتب : حسام نور الدين أحمد الخولي

اجتماع الخطيب وإدارة الأهلي المالية

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء، مع إدارة النادي المالية.

واجتمع الخطيب مع إدارة الأهلي المالية في مقر النادي بالجزيرة.

وجاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة المالية في النادي والترتيب لمواجهة الالتزامات المادية خلال المرحلة المقبلة.

أخبار متعلقة
الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة عرض العين لضم معلول تقرير غاني: أنتوي يفكر في الرحيل عن بيبراميدز.. وموقف الأهلي والزمالك الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة التفاوض مع طه ياسين الخنيسي

وشهد الاجتماع مناقشة كافة التفاصيل بين الخطيب وإدارة النادي المالية، الخاصة بالالتزامات المطلوبة في الفترة المقبلة بما يتناسب مع الموقف المالي الحالي للأهلي.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة بعض الموارد المنتظرة بالرغم من تأثير توقف النشاط الرياضي على العوائد المالية للأندية.

اقرأ أيضا:

الكشف عن خطاب "كاف" الذي دفع الزمالك إلى إزالة لافتات نادي القرن

الزمالك يفسر سبب إزالته للافتات نادي القرن

من يعوض رمضان صبحي في حال رحيله؟

هل يعود جونياس للدوري المصري؟

سند: فخور بإنجازي

أمم إفريقيا تقترب من التأجيل؟

الأهلي محمود الخطيب
نرشح لكم
أخر الأخبار
العثور على لاعب إنجليزي ميتا في شقته 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: يونايتد يسعى لاستخدام سانشيز لتقليل سعر سانشو 21 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير مغربي: أزمة بين الوداد وشباب خنيفرة بسبب أوناجم 24 دقيقة | الوطن العربي
ميسي: الابتعاد عن المباريات أمر بشع.. وحزنت لتأجيل كوبا أمريكا 57 دقيقة | أوروبا
رودريجيز يفضل مدريد على الدوري الإنجليزي ساعة | أوروبا
رصاصة بيونتك تبطل مفعول هدف لايبزج الكوميدي وترسم الابتسامة على وجه بايرن ساعة | أوروبا
تفاصيل اجتماع الخطيب مع إدارة الأهلي المالية ساعة | الدوري المصري
سكاي: دافيد لويز يقترب من الرحيل عن أرسنال ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي 2 الدفاع الجديدي: الأهلي سلمنا نصف نسبتنا من انتقال أزارو.. وسنتجه لـ فيفا ضد الزمالك 3 اجتماع لجنة الكرة – صفقة هجومية غير مكلفة.. باسم مرسي أم عمرو جمال؟ 4 مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات
قد ينال إعجابك