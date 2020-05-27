تفاصيل اجتماع الخطيب مع إدارة الأهلي المالية

عقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي اجتماعا ظهر اليوم الأربعاء، مع إدارة النادي المالية.

واجتمع الخطيب مع إدارة الأهلي المالية في مقر النادي بالجزيرة.

وجاء الاجتماع لمناقشة بعض الأمور الخاصة بحركة السيولة المالية في النادي والترتيب لمواجهة الالتزامات المادية خلال المرحلة المقبلة.

وشهد الاجتماع مناقشة كافة التفاصيل بين الخطيب وإدارة النادي المالية، الخاصة بالالتزامات المطلوبة في الفترة المقبلة بما يتناسب مع الموقف المالي الحالي للأهلي.

كما تطرق الاجتماع لمناقشة بعض الموارد المنتظرة بالرغم من تأثير توقف النشاط الرياضي على العوائد المالية للأندية.

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