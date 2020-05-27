ديشامب ينتقد تعامل إسبانيا وإنجلترا مع كورونا: انظروا ماذا قرروا بشأن دوري السيدات

انتقد ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، استئناف نشاط كرة القدم في بعض البلدان التي عانت من تفشي فيروس كورونا.

وصرّح ديشامب معلّقا على إنهاء الدوري في بلاده: "يجب تقبل قرار عدم عودة كرة القدم في فرنسا، رئيس الاتحاد الفرنسي قام بدوره على أكمل وجه واتخذ قرارات صحيحة عندما تطلب الأمر ذلك".

وأضاف عبر صحيفة "لو باريزيان": "بعض الأمور متناقضة، فنرى في الالتحامات بين اللاعبين على أرض الملعب، وفي الخارج على مقاعد البدلاء يرتدون الكمامات الصحية ويتباعدون بمسافة مترين، بكل صراحة لا أفهم ذلك".

وأتم: "في إسبانيا وإنجلترا لم يتم إلغاء دوري الرجال، بينما قاموا بإلغاء دوري السيدات لأنه يحقق عوائد مالية أقل، وهذا القرار يفسر كل شيء".

وكان الدوري الفرنسي قد تم إنهائه في 28 أبريل الماضي، بعد توقف النشاط منذ 13 مارس، ليتم تتويج باريس سان جيرمان بطلا قبل 10 جولات على نهاية المسابقة.

فيما عاد الدوري الألماني وشهد بالفعل إقامة 3 جولات، بينما يستعد الدوري الإسباني للعودة منتصف شهر يونيو.

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