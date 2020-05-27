تقرير: الدوري الإنجليزي يبدأ منتصف سبتمبر بغض النظر عن الموسم الحالي

تريد رابطة الدوري الإنجليزي انطلاق الموسم الجديد من المسابقة في منتصف سبتمبر المقبل بغض النظر عن موعد انتهاء الموسم الجاري.

ويزيد ذلك من احتمالية تقليص الفترة المتبقية من الدوري الإنجليزي خاصة مع عدم تحديد موعد لاستئناف النشاط.

وكشفت صحيفة ديلي ميل أن هناك اجتماعا غدا الخميس، وسيتم إخبار الأندية بانطلاق الموسم الجديد أحد يومي 12 أو 13 سبتمبر بعيدا عن موقف الموسم الجاري.

وأوضح التقرير أن حصول رابطة الدوري الإنجليزي على موافقة بتاريخ انطلاق الموسم الجديد سيزيد من احتمالية تقليص هذا الموسم إذا تم التأجيل مجددا بسبب فيروس كورونا.

وتعمل رابطة الدوري الإنجليزي على استئناف الموسم في شهر يونيو وبالتحديد أحد يومي 19 أو 26 يونيو.

وكان الدوري الألماني قد أنهى ثلاث جولات منذ العودة من فيروس كورونا، وينطلق الدوري الإسباني في 11 يونيو المقبل.

أما الدوري الإيطالي فقد حدد 20 أغسطس كمهلة لانطلاق مسابقة الدوري على أن ينطلق الكأس يوم 1 سبتمبر.

أما الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) فيسعى لإقامة نهائي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي يومي 26 و29 أغسطس وسيتم تأكيد الخطة في 17 يونيو.

والجدول الزمني الذي سيتم مناقشته غدا الخميس يعمل على إقامة نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم 8 أغسطس، لكن يبقى إكمال الدوري هو الأولوية.

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