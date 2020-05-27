لاتسيو ينفي إصابة حارسه بـ فيروس كورونا

الأربعاء، 27 مايو 2020 - 00:02

كتب : FilGoal

توماس ستراكوشا - لاتسيو

نفى نادي لاتسيو الإيطالي إصابة حارسه توماس ستراكوشا بـ فيروس كورونا.

وظهرت بعض الشائعات التي أدعت إصابة الألباني الدولي بـ فيروس كورونا دون إعلان النادي عن الأمر.

إيفو بولتشيني المسؤول الطبي في نادي لاتسيو نفى الأمر عبر راديو "Punto Nuovo" الإيطالي قائلا: "إنها أخبار غير صحيحة وهي كثيرة في الفترة الحالية".

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وتابع "لن أتحدث في تفاصيل، تحدثت مع الأشخاص المعنيين وضحكنا كثيرا، ستراكوشا ليس مصابا وجميع لاعبي لاتسيو كذلك".

وأضاف "نحن أول من أرسلنا الفريق بالكامل إلى منزله، وسوف نحصد المكافآت لهذا النهج المبكر".

لاتسيو منع لاعبيه من مغادرة العاصمة الإيطالية منذ تفشي الفيروس عكس أغلب أندي الدوري الإيطالي.

بعض الأندية الإيطالية منحت لاعبيها فرصة السفر إلى بلادهم وهو ما لم يفعله النادي الذي يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

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