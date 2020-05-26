جوسفالدو فيريرا: كرة القدم لن تعود كما كانت

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 23:10

كتب : FilGoal

فيريرا

يرى جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك أن كرة القدم لن تعود كما كانت في المستقبل القريب.

مدرب سانتوس البرازيلي الحالي كتب في عموده بصحيفة "O Jogo" البرتغالية: "بعد عودة الدوري الألماني جعلتني استنتج بسهولة: كرة القدم لن تعود كما كانت على الأقل في المستقبل القريب".

وتابع "شاهدت مباراتي بايرن ميونيخ وإينتراخت فرانفكورت وهناك انخفاض في حدّة اللعب وأسلوب لعب الفريقين".

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وأضاف "لن تكون الأمور مثلما كانت سابقا للجميع والمدربين واللاعبين خاصة الجماهير عليهم أن يفهموا ذلك".

وأتم "ما توقعته حدث، سلسلة من الإصابات في المسابقة، التوقف كان طويلا والفترة التحضيرية كانت قصيرة للغاية".

الإصابات ضربت الدوري الألماني إذ وصلت عدد الإصابات العضلية في بعد أول جولتين إلى 14 إصابة بين أندية الدرجة الأولى والثانية.

الكرة في البرازيل أيضا متوقفة بسبب تفشي فيروس كورونا إذ تعد ثاني أكثر الدول تضررا من الفيروس بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

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