إصابة عضو لجنة الكرة بنادي أسوان بفيروس كورونا

كشف محمود سمكة المدير الإداري لنادي أسوان عن إصابة عمرو يحيى المنسق الإعلامي للنادي وعضو لجنة الكرة بالفريق بفيروس كورونا.

وقال محمود سمكة لـFilGoal.com: "تأكد إصابة عمرو يحيى بفيروس كورونا بعدما شعر بآلام قبل 10 أيام وخضع لفحوصات طبية أثبتت إصابته".

وأضاف "وفور تأكد إصابته تم وضعه في الحجر الصحي بمستشفى إسنا منذ أسبوع".

وأكمل "مجلس إدارة نادي أسوان يتواصل معه بشكل دائم للاطمئنان على حالته الصحية".

وأتم تصريحاته "حالته الصحية أصبحت أفضل حاليا وسينتظر لمدة أسبوع آخر لتحول عينة التحاليل الخاصة به من إيجابية إلى سلبية".

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