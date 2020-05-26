تعادلات لا تغني من جوع.. جلادباخ يعود بنقطة أمام بريمن وفرانكفورت يستفيق أمام فرايبورج

لم يستغل بوروسيا مونشنجلادباخ هزيمة باير ليفركوزن الثقيلة وتعادل بدون أهداف فيردر بريمن في الجولة الـ 28 من الدوري الألماني.

وفرض التعادل الإيجابي نفسه بين إينتراخت فرانكفورت والذي لا زال يتمسك بالابتعاد عن مقاعد الهبوط مع فرايبورج بنتيجة 3-3.

الجولة افتتحها بايرن ميونيخ بالفوز على بوروسيا دورتموند بهدف دون مقابل (طالع التفاصيل).

جلادباخ 0×0 بريمن

عرف كل من يان السويسري سومر حارس جلادباخ والتشيكي ييري بافلينكا طريقهم في التألق والخروج بشباك نظيفة في لقاء اليوم.

بافلينكا منع هدفا من تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق فلوريان نيهاوس، قبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول.

ورد عليه يان سومر في الشوط الثاني بعد مرور 6 دقائق بالتصدي لركلة حرة نفذها البوسني ميلوت راتشيسا وحولها لركنية.

الهولندي دافي كلاسين كاد أن يسجل هدف التقدم لأصحاب الأرض لكن تسديدته جاءت أعلى من القائم ليظل التعادل السلبي قائما.

مع الاقتراب من النهاية زاد الضغط الهجومي من بريمن بغية تسجيل هدف الفوز وخطف الثلاث نقاط عن طريق الأمريكي جوشوا سيرجنت والألماني ليوناردو بيتينكورت لكنها لم تشكل خطورة حقيقية.

دافي سلكه كاد أن يخطف الفوز فعلا لـ بريمن بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد تجاه القائم الأيمن لكن الحارس تصدى لها مبعدا الكرة عن مرماه.

تعادل بطعم الخسارة لجلادباخ الذي رفع رصيده إلى 53 نقطة وصار رابعا مستفيدا من هزيمة ليفركوزن الثقيلة من فولفسبورج بنتيجة 4-0.

بينما حصد بريمن نقطة يضمن المركز الـ 17 (قبل الأخير) للجولة المقبلة برصيد 22 نقطة بفارق 4 نقاط عن بادربورن متذيل جدول الترتيب.

فرانكفورت 3×3 فرايبورج

على ملعب كومرزبانك أرينا في مدينة فرانكفورت، آمن أصحاب الأرض من مكر الضيوف بعدما تقدموا بثلاثة أهداف مقابل هدف حتى الدقيقة 79.

الشوط الأول انتهى بالتعادل، الضيوف تقدموا أولا عن طريق الإيطالي فينشينزو جريفو في الدقيقة 28 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ارتطمت بالقائم وسكنت شباك كيفين تراب.

ورد أندريه سيلفا في الدقيقة 35 من متابعة لتسديدة على المرمى معلنا تعادل نسور فرانكفورت وانتهاء الشوط الأول.

الشوط الثاني سار على نفس النهج، تقدم فرايبورج مجددا عن طريق نيلس بيتريسن برأسية قوية سكنت الشباك في الدقيقة 67.

وبعد دقيقتين أضاف لوكاس هولر الهدف الثالث للضيوف بعدما تلقى بينية من جريفو أسكنها بكل قوة في الشباك عقب انفراده بتراب.

التغييرات الهجومية لأصحاب الأرض أعادت المباراة لنقطة البداية، خطأ دفاعي استغله الياباني دياتشي كامادا وسجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79.

وبعد 3 دقائق سجل تيموتي شالندر هدف التعادل بعد عرضية من فيليب كوستيتش.

تعادل رفع رصيد فرايبورج إلى 38 نقطة لكنه لا يضمن المركز السابع في ظل شالكه وهوفنهايم منه في جدول الترتيب.

بينما ظل فرانكفورت في المركز الرابع عشر بفارق 5 نقاط عن الهبوط بعدما ارتفع رصيده إلى 29 نقطة.

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