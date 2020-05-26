بمشاركة أولى لـ مرموش.. فولفسبورج يسحق ليفركوزن بنتيجة تاريخية

عاد علم مصر ليرفرف في سماء ألمانيا، وحامله هذه المرة هو عمر مرموش لاعب فولفسبورج.

باير ليفركوزن خسر بنتيجة عريضة وصلت إلى 1-4 على ملعبه باي أرينا، أمام ضيفه فولفسبورج، في الجولة 28 من الدوري الألماني.

المدافع الكرواتي مارين بونجارسيتش سجل هدفين لـ فولفسبورج، كما سجل ماكسيميليان أرنولد، وريناتو شتيفن الهدفين الآخرين. أما هدف ليفركوزن الوحيد فسجله يوليان باومجارتلينجر في نهاية اللقاء.

ليرفع فولفسبورج رصيده إلى 42 نقطة في المركز السادس، فيما تجمّد رصيد ليفركوزن عند 53 نقطة في المركز الخامس.

المباراة شهدت مشاركة مصرية، بدخول عمر مرموش بديلا في صفوف فولفسبورج في الدقيقة 76.

المهاجم المصري صاحب الـ 21 عاما عمر مرموش يسجل أولى مشاركاته مع فريق فولفسبورج في الدوري الألماني أمام باير ليفركوزن.. اللاعب المصري شارك كبديل في الدقيقة 76 @OmarMarmoush pic.twitter.com/1ufCr08cim — FilGoal (@FilGoal) May 26, 2020

مرموش يلعب في الفريق الرديف لـ فولفسبورج، وسجّل مشاركته الأولى على الإطلاق مع الفريق الأول.

ليكمل مرموش المغامرات المصرية في الدوري الألماني، بعد هاني رمزي، ومحمد زيدان، وسمير كمونة، ومحمد عمارة، وياسر رضوان، وأحمد صلاح حسني.

وسجل مرموش –ناشئي وادي دجلة السابق- 9 أهداف بقميص الفريق الرديف قبل توقف النشاط الكروي، وتواجد على مقاعد البدلاء مع الفريق الأول في المباراتين الماضيتين.

المصري عمر مرموش بعد تسجيله المشاركة الأولى له مع فولفسبورج أصبح سابع لاعب مصري يشارك في الدوري الألماني.. مرموش أصبح أيضا أول لاعب مصري يشارك في البوندسليجا منذ آخر مشاركة لزيدان في 28/4/2012 مع ماينز أمام هامبورج 🇪🇬 pic.twitter.com/AnzctqLiBs — FilGoal (@FilGoal) May 26, 2020

ويعد الفوز تاريخي لـ فولفسبورج، لأنه الأكبر في سجل انتصاراته على باير ليفركوزن، بالتساوي مع فوزه 4-1 أيضا موسم 2014\2015.

بل يتميز هذا الانتصار، بصفته الأكبر تاريخيًا لـ فولفسبورج على أرض ليفركوزن في مختلف البطولات.

الشوط الأول شهد خطورة أكبر من فولفسبورج الذي ترجم نشاطه بهدف التقدم عن طريق رأسية بونجراسيتش في الدقيقة 43 بعد عرضية أرنولد.

أرنولد عاد بنفسه وسجل الهدف الثاني لفريق من ركلة حرة مباشرة أرضية اصطدمت بالحائط البشري وسكنت شباك ليفركوزن في الدقيقة 64.

ثم أضاف القصير شتيفن هدفا ثالثا سريعا بضربة رأسية جديدة في الدقيقة 68 بعد عرضية جواو فيكتور.

سيل الرأسيات تواصل، فأضاف المدافع بونجراسيتش هدفه الشخصي الثاني بضربة رأسية جديدة ومن صناعة أرنولد نجم المباراة.

بعد الهدف الرابع مباشرةً، دخل مرموش بديلا في صفوف فولفسبورج بالدقيقة 76، بدلا من شتيفن مسجل الهدف الثالث.

77' Omar Marmoush replaces Renato Steffen for his Bundesliga debut! 🔁#B04WOB #VfLWolfsburg | 0-4 — VfL Wolfsburg EN (@VfLWolfsburg_EN) May 26, 2020

فيما سجل باومجراتلينجر هدف ليفركوزن الوحيد في الدقيقة 85 بعد كرة مرتدة من حارس المرمى.

وسنحت الفرصة لـ مرموش حتى يسجل باكورة أهدافه في البوندزليجا بالدقيقة 86، لكن حارس ليفركوزن تصدى لها، وأبقى على فارق الأهداف الثلاثة حتى نهاية المواجهة الخاصة للغاية للكرة المصرية.



























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