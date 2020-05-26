مبابي يغازل زيدان مجددا

الثلاثاء، 26 مايو 2020 - 21:59

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - زيدان

أكد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، على عشقه الكبير لـ زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد.

وصرّح مبابي: "قدوتي الأولى كان زيدان بسبب كل ما حققه مع المنتخب الوطني".

وأضاف عبر صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية: "بعد ذلك كان كريستيانو رونالدو، فاز بالكثير ولديه الشخصية الانتصارية رغم كل نجاحاته".

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وأكمل: "كلاهما ترك بصمته في تاريخ كرة القدم، وأنا أيضا أريد كتابة فصلي في كتاب التاريخ".

وأتم: "واحد من أعظم طموحاتي هو الفوز بدوري أبطال أوروبا، أن أكون جزءا من فريق باريس سان جيرمان المتوج باللقب سيكون أمرا مميزا".

مبابي (21 عاما) ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في صيف 2022.

وسجل مبابي 30 هدفا في 33 مباراة خاضها مع باريس سان جيرمان هذا الموسم، وصنع 17 هدفا.

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