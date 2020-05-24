بورنموث يعلن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا

الأحد، 24 مايو 2020 - 11:52

كتب : FilGoal

بورنموث

أعلن نادي بورنموث عن إصابة أحد لاعبيه بفيروس كورونا، خلال الجولة الثانية من التحاليل التي يقوم بها الفريق حاليا.

ولم يعلن بورنموث اسم اللاعب، وليس هناك تأكيد إن كان ضمن اللاعبين الذين تم اكتشاف حملهم للفيروس أمس السبت.

وأكد النادي أن اللاعب سيعزل نفسه لمدة أسبوع، قبل أن يتعرض لفحص جديد.

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وشدد النادي في بيانه أن مقر تدريباته يظل مكانا آمنا في ظل تطبيق البروتوكولات الصارمة التي وضعتها رابطة الدوري الإنجليزي للعودة للتدريبات، تمهيدا لاستئناف البطولة، بجانب فحص كل المشاركين في التدريبات مرتين يوميا.

ويحتل بورنموث المركز الـ18 في بطولة الدوري بـ27 نقطة بعد 29 جولة ويعد مهددا بشدة بالهبوط للدرجة الأدنى.

وأمس السبت، أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن ثبوت وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا في فريقين مختلفين بالدوري.

الأسبوع الماضي كانت الجولة الأولى من الفحوصات على الأندية والإداريين في إنجلترا، وكانت النتيجة وجود 6 حالات إصابة. (طالع التفاصيل)

وعادت الأندية الإنجليزية لتدريباتها بشكل جزئي مع تطبيق التباعد الاجتماعي، انتظارا لموعد استئناف المسابقة الإنجليزية.

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