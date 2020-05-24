أبو تريكة: فيديوهات ميسي "اختراع".. وشاهدت أهدافي في القمة 3 أو 4 مرات

كشف محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق كيف قضى وقته أثناء الحجر الصحي، بسبب فيروس كورونا.

وقال أبو تريكة: "في الفترة الأخيرة شاهدت 3 أنواع فيديوهات لكرة القدم".

وتابع أثناء ظهوره على "إنستجرام ستوريز": "شاهدت فيديوهات لميسي لأنني اشتاقت له، وجائني حنين لمشاهدة أهدافي وشعرت بإحساس مختلف، وبعض المباريات القديمة".

وأضاف "بدون ميسي لا يوجد كرة، فيديوهاته اختراع، ومحمد أبو تريكة اللاعب وحشني".

وأكمل "مباريات الأهلي والزمالك لها طعم خاص وشاهدت أهدافي الـ 13 في القمة 3 أو 4 مرات".

وأردف "كذلك شاهدت مباريات كأس العالم للقارات، وشاهدت مباريات لم أشاهدها من قبل".

كأس القارات 2009

وعن مواجهة البرازيل في كأس القارات 2009 "من وجهة نظري مباراة البرازيل أفضل مباراة في تاريخ مصر، ومن أفضل مباريات هذا الجيل".

وواصل "البرازيل خاضت المباراة بكافة نجومها وعلى رأسهم كاكا الذي كان أفضل لاعب في العالم، كما أن حسن شحاته أبدى غضبه من الأداء بين الشوطين في غرفة الملابس بسبب خوفنا من البرازيل".

جوزيه وحسن شحاتة

وتطرق أبو تريكة للحديث عن علاقته بمانويل جوزيه مدربه السابق في الأهلي وحسن شحاتة في منتخب مصر قائلا: "حسن شحاتة ومانويل جوزيه لديهم مفاتيح شخصيتي باستخراج أفضل ما عندي، وعاملوني نفسيا بشكل جيد".

وواصل "يريدونك أن تستمتع بما تقدمه وتشعر بأهميتك، ويرفعوا الضغوط من عليك".

"أنا من الشخصيات الذي لابد أن تضغط عليها لأقدم أفضل ما لدي، جوزيه قال لي بين شوطي المباراة أمام الكروم لتحفيزي (أنت أسوأ من أسوأ لاعب في الكروم)".

وتحدث عن موقف طريف حدث أثناء تواجده في المنتخب الوطني: "كنا نلاعب غينيا خارج أرضنا ومتقدمين بنتيجة 2-1 ونزل أحمد تمساح ولم يحصل على الكرة لمدة 3 أو 4 دقائق وقال "هو علشان أنا في الداخلية محدش عايز يباصي لي".

وتابع "رددت عليه بأنه لا يوجد أهلي وزمالك هنا منتخب مصر، لأن اللعب كان ناحية محمد صلاح وأراد تمساح أن نلعب من ناحيته ثم قلت له ضاحكا "ما تتحرق يا تمساح".

وأتم عن تصوره لمستقبل كرة القدم "عصر اللاعب الواحد بعد ميسي ورونالدو سينتهي، وسنتحول لعصر الفريق الذي يتكون من مجموعة ويعتمد على الجماعية".

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