مرتضى منصور: سنحذف شعار "كاف" من لافتات نادي القرن.. ورسالة لـ الأهلي

الأحد، 24 مايو 2020 - 01:41

كتب : FilGoal

الزمالك - لافتات نادي القرن الحقيقي

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن جديد ملف النادي في "أزمة نادي القرن".

وقال مرتضى منصور: "نُجهز الآن الملف الكامل بالاستعانة بمحامين من الخارج لكي نحصل على حقنا".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "الاتحاد الإفريقي تحدث معي وسنحذف شعار كاف من لافتات".

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وأوضح "من صنع اللافتات لم يكن يعرف أن الاتحاد الإفريقي مُعترض على وجود شعاره، والآن سنحذف الشعار ونضع اللافتات من جديد".

وأردف مرتضى منصور "الزمالك ليس في شجار مع الأهلي، بل نحن نبحث فقط عن حق النادي. الزمالك هو نادي القرن وبالمنطق".

وأشار رئيس الزمالك " النادي الأهلي نادي كبير، وكل سنة وجماهيره بخير، ولكن لماذا الضيق مما فعله الزمالك؟".

وأكمل حديثه قائلا: "الأهلي يضع شعار "نادي القرن" ويحتفل منذ أكثر من أسبوع باللقب، هل أخبرتهم ألا يفعلوا ذلك؟ لم أتحدث عن الأهلي ولسنا في خلاف معهم".

وأعلن الزمالك بشكل رسمي تحركه بشكل قانوني من أجل استرداد لقب نادي القرن. (طالع التفاصيل)

وأوضح هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك في وقت سابق سبب تحرك الزمالك في الوقت الحالي، مشيرا إلى "قيادات الاتحاد الإفريقي اختلفت الأيام الحالية عن عهد الرئيس السابق عيسى حياتو وبدون شك نثق في القيادة الحالية بعد ما حدث معنا في أزمة السفر لقطر قبل لقاء الترجي في السوبر الإفريقي".

وظهرت لافتات "نادي القرن الحقيقي" على أسوار نادي الزمالك. (شاهد الصور)

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