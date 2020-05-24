مرتضى يوضح موقف الزمالك من أزارو ويصرح: انتظروا مفاجأة الصفقات

الأحد، 24 مايو 2020 - 02:16

كتب : FilGoal

وليد أزارو - الأهلي - الاتحاد السكندري

أوضح مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك موقف ناديه من التعاقد مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي المعار للاتفاق السعودي.

وقال مرتضى منصور: "أزارو إلى الزمالك؟ أزارة مرتبط بعقد مع الأهلي بالعقل والمنطق، كيف سنتحدث معه؟".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "اللاعب مرتبط بعقد، هل سنخطفه؟ بالتأكيد لا".

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وشدد "ولم ندخل مفاوضات أيضا مع حسام عاشور، وأطالب كل اللاعبين بعدم الزج باسم الزمالك في أي مفاوضات".

وأكمل حديثه قائلا: "والله العظيم والله العظيم يا جمهور الإسماعيلي لم نتحدث مع باهر المحمدي، وأيضا لم نتحدث مع محمود وادي من المصري. كل ما يقال ليس صحيحا على الإطلاق".

وعن الصفقات الجديدة، قال مرتضى منصور: "أتممنا الاتفاق بالفعل مع صفقتين جديدتين".

واستمر "صفقتان في مراكز نحتاجها وتم الاتفاق على كل شيء والتوقيع اقترب بشدة. صفقتان سيكونا مفاجأة لجمهور الزمالك".

وتطرق مرتضى للحديث عن ملف الراحلين عن النادي، قائلا: "لن يخرج أي لاعب على سبيل الإعارة، بل سيكون بالبيع النهائي".

واستدرك "لا يوجد أي عروض رسمية وصلت للنادي من أجل أي لاعب على عكس كل ما يُكتب ويُنشر في وسائل الإعلام".

وأشار "إذا جاء لأي لاعب أي عرض يليق به وبالزمالك، سيرحل".

وأتم "أما بخصوص المعارين، فأحمد رفعت سيعود وكذلك رزاق سيسيه إذا لم يرحل بشكل نهائي، وكارتيرون يتابع كل اللاعبين وسيحسم الملف بالكامل".

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