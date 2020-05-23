تقرير إيطالي: أودينيزي يراقب رمضان صبحي للمرة الثانية

السبت، 23 مايو 2020 - 20:59

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - مصر الأولمبي - كوت ديفوار

في 2016 كان يُراقبه ولكنه لم يتعاقد معه، والآن يعود من جديد ليراقب موقفه فهل يتحرك لضمه؟ هنا نتحدث عن نادي أودينيزي الإيطالي ورمضان صبحي لاعب الأهلي.

وكشف موقع (توتو أودينيزي) الإيطالي المتخصص في أخبار نادي أودينيزي، عودة الأخير لمتابعة رمضان صبحي من جديد، بعدما كان يرغب في ضمه في وقت سابق.

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أودينيزي رغب في ضم رمضان صبحي في 2016 قبل أن ينضم الأخير في النهاية لستوك سيتي، والآن النادي الإيطالي يُعيد النظر في ملف التعاقد مع رمضان، وفقا للتقرير الإيطالي.

ويراقب أودينيزي موقف هدرسفيلد الإنجليزي من رمضان صبحي، مع "إمكانية التحرك بشكل رسمي للتعاقد مع اللاعب"، وفقا للتقرير الإيطالي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي من نادي هدرسفيلد الإنجليزي إلى الأهلي، مع نهاية الموسم الحالي.

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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