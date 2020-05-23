فيلم في الجول - ليلة سيد عبد النعيم بلسان أبطالها

السبت، 23 مايو 2020 - 10:32

كتب : FilGoal

ذكرى ليلة سيد عبد النعيم

"منذ عام 2003 وأنا لا أحب ملعب المقاولون العرب بسبب تلك المباراة. لازلت كلما ذهبت هناك أتذكر ليلة سيد عبد النعيم".. وائل جمعة.

FilGoal.com يعيد نشر فيلم ليلة سيد عبد النعيم التي يحتفل جمهور الزمالك بذكراها الـ17 اليوم السبت.

شاهدوا الفيلم مع أبطال الحكاية.. من الأهلي وائل جمعة وخالد بيبو وأحمد بلال ومحمد فضل وشادي محمد وإبراهيم سعيد، ومن الزمالك حازم إمام وجمال حمزة ومحمد أبو العلا وخالد الغندور من الزمالك.

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هناك كذلك أبطال رئيسيين في الرواية، حسام عبد المنعم سجل هدف التتويج للزمالك. أسامة حسن الذي صنع هدف إنبي وملك الليلة، صاحب هدف تتويج الفريق الأبيض في مرمى الأهلي، سيد عبد النعيم.

شاهد الفيلم:

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