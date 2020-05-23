سيتيين: لاوتارو مارتينيز يمكن أن يكون جيدا جدا لـ برشلونة

اعترف كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة بأن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان "يمكن أن يكون جيدا جدا" في فريقه.

لاوتارو مارتينيز النادي : إنتر ميلان برشلونة

ووضع برشلونة لاوتارو مارتينيز ضمن أهدافه في موسم الانتقالات المقبل.

وقال سيتيين لـ beIN Sports: "نحن جميعا واضحون، هناك أربعة أو خمسة لاعبين رائعين يلعبون في نفس مركز مارتينيز، وأي منهم قادر على اللعب مع برشلونة".

وأوضح "بالإشارة إلى مارتينيز، فهو لاعب يمكن أن يكون جيدا جدا في برشلونة، بالإضافة إلى الآخرين الذين قد يكونون في مستواه".

وتشير تقارير إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الذي قد يدخل في صفقة تبادلية بين النادي الإسباني وفريق إنتر ميلان.

وشارك اللاعب الأسبق لنادي راسينج الأرجنتيني في 31 مباراة بالموسم الحالي مع إنتر وسجل 16 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وانضم لاوتارو إلى إنتر في 2018 مقابل 25 مليون يورو.

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