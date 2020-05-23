سيتيين: لاوتارو مارتينيز يمكن أن يكون جيدا جدا لـ برشلونة

السبت، 23 مايو 2020 - 11:05

كتب : محرر في الجول

لاوتارو مارتينيز - إنتر - دوري أبطال أوروبا

اعترف كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة بأن لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان "يمكن أن يكون جيدا جدا" في فريقه.

لاوتارو مارتينيز

النادي : إنتر ميلان

برشلونة

ووضع برشلونة لاوتارو مارتينيز ضمن أهدافه في موسم الانتقالات المقبل.

وقال سيتيين لـ beIN Sports: "نحن جميعا واضحون، هناك أربعة أو خمسة لاعبين رائعين يلعبون في نفس مركز مارتينيز، وأي منهم قادر على اللعب مع برشلونة".

أخبار متعلقة
سيتيين: أحب اللاعبين الرائعين وبيانيتش واحد منهم كابيللو: بقاء لاوتارو في إنتر أفضل من دكة برشلونة تقرير: سيتي ويوفنتوس وباريس يتصارعون من أجل لاعب برشلونة راكيتيتش نافيا رحيله إلى إيطاليا: أتمنى انضمام لاوتارو إلينا في برشلونة

وأوضح "بالإشارة إلى مارتينيز، فهو لاعب يمكن أن يكون جيدا جدا في برشلونة، بالإضافة إلى الآخرين الذين قد يكونون في مستواه".

وتشير تقارير إلى رغبة برشلونة في التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الذي قد يدخل في صفقة تبادلية بين النادي الإسباني وفريق إنتر ميلان.

وشارك اللاعب الأسبق لنادي راسينج الأرجنتيني في 31 مباراة بالموسم الحالي مع إنتر وسجل 16 هدفا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

وانضم لاوتارو إلى إنتر في 2018 مقابل 25 مليون يورو.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

ترتيبات اللجنة الأولمبية المصرية لعودة النشاط الرياضي

قصة جديدة مثيرة عن "خليفة عمرو زكي" الذي اعتزال قبل الـ 30

تصريحات نارية من عزمي مجاهد

شاهد - صور لافتات "نادي القرن الحقيقي" على أسوار نادي الزمالك

جمال بشير لـ في الجول: أوامر عليا أعادتني من العمرة بسبب "طوبة البلتاجي"

برشلونة لاوتارو
نرشح لكم
أخر الأخبار
سمولينج: أتفهم خوف اللاعبين في الدوري الإنجليزي لكنني لم أواجهه في روما 17 دقيقة | أوروبا
سيتيين: لاوتارو مارتينيز يمكن أن يكون جيدا جدا لـ برشلونة 34 دقيقة | أوروبا
سيتيين: أحب اللاعبين الرائعين وبيانيتش واحد منهم 45 دقيقة | أوروبا
فيلم في الجول - ليلة سيد عبد النعيم بلسان أبطالها ساعة | الدوري المصري
إيقاف لاعبي جريميو على خلفية أحداث دربي بورتو أليجري في كوبا ليبرتادوريس 9 ساعة | أمريكا
نائب رئيس اتحاد الكرة يشرح تفاصيل تكلفة عودة الدوري: تساوي 90 مليون جنيه 9 ساعة | الدوري المصري
قناة الزمالك: كارتيرون وافق على تجديد عقده لمدة سنة.. وإتمام الاتفاق مع 3 صفقات 9 ساعة | الدوري المصري
خيمة في الجول – الدعيع: هذا سبب تفوق السعودية على مصر.. وهؤلاء أفضل الحراس العرب في التاريخ 10 ساعة | السعودية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 2 بيان ناري من لاريسا بعد التعدي على وردة: عودة المشردين تجار المخدرات.. عمرو تحت حمايتنا 3 طارق حامد لـ في الجول: أنا بخير لا تقلقوا 4 هشام يكن لـ في الجول: تصريحاتي حُرفت.. يهمني الاعتراف بـ الزمالك كـ"نادي القرن" ولكن
قد ينال إعجابك