بوكيتينو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي

السبت، 23 مايو 2020 - 11:39

كتب : محرر في الجول

ماوريسيو بوكيتينو - توتنام

اختار الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني السابق لتوتنام هوتسبرز أفضل 3 لاعبين واجههم في الدوري الإنجليزي.

ودون تفكير، اختار مدرب توتنام السابق كيفن دي بروين صانع ألعاب مانشستر سيتي ثم زميله سيرخيو أجويرو.

وقال في حواره مع شبكة "سكاي سبورتس": "دي بروين في المركز الأول".

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وأضاف "ثم أجويرو".

وبعد تفكير استغرق فترة أطول، أتم "روبرتو فيرمينو، لكن هناك 100 لاعب آخر يمكن أن أقول إنهم من المفضلين لي".

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