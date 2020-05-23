إنتر ميلان يرفض العرض الأول من سان جيرمان لضم إيكاردي

السبت، 23 مايو 2020 - 12:16

كتب : محرر في الجول

ماورو إيكاردي - إنتر

رفض إنتر ميلان عرضا من باريس سان جيرمان لضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي مقابل 50 مليون يورو.

ويتواجد المهاجم الأرجنتيني في باريس حاليا على سبيل الإعارة من إنتر مع خيار شراء بقيمة 70 مليون يورو، لكن بطل الدوري الفرنسي يطلب خصما خاصة بعد إنهاء الموسم مبكرا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" وصحيفة "جازيتا ديللو سبورت"، رفض إنتر عرضا مبدئيا بقيمة 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.

أخبار متعلقة
سيتيين: أحب اللاعبين الرائعين وبيانيتش واحد منهم سيتيين: لاوتارو مارتينيز يمكن أن يكون جيدا جدا لـ برشلونة سمولينج: أتفهم خوف اللاعبين في الدوري الإنجليزي لكنني لم أواجهه في روما مهاجم فرنسا السابق يرغب في العودة من الاعتزال لتحقيق حلم الـ100 هدف

ويريد إنتر على الأقل 60 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت ضمن بنود العقد.

وكان باريس سان جيرمان دفع بالفعل 13 مليون يورو مقابل إعارة الموسم الجاري.

وإذا اشترى باريس سان جيرمان اللاعب وباعه على الفور إلى ناد إيطالي آخر، فسوف يحصل إنتر على 15 مليون يورو إضافية.

يذكر أن إيكاردي سجل 20 هدفا وصنع 4 أهداف في 31 مباراة مع سان جيرمان.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا

ترتيبات اللجنة الأولمبية المصرية لعودة النشاط الرياضي

قصة جديدة مثيرة عن "خليفة عمرو زكي" الذي اعتزال قبل الـ 30

تصريحات نارية من عزمي مجاهد

شاهد - صور لافتات "نادي القرن الحقيقي" على أسوار نادي الزمالك

جمال بشير لـ في الجول: أوامر عليا أعادتني من العمرة بسبب "طوبة البلتاجي"

إيكاردي سان جيرمان إنتر ميلان
نرشح لكم
أخر الأخبار
بوكيتينو: سعيد لأن مورينيو درب توتنام بعدي 43 دقيقة | أوروبا
إنتر ميلان يرفض العرض الأول من سان جيرمان لضم إيكاردي ساعة | أوروبا
مهاجم فرنسا السابق يرغب في العودة من الاعتزال لتحقيق حلم الـ100 هدف ساعة | أوروبا
بوكيتينو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي ساعة | أوروبا
سمولينج: أتفهم خوف اللاعبين في الدوري الإنجليزي لكنني لم أواجهه في روما 2 ساعة | أوروبا
سيتيين: لاوتارو مارتينيز يمكن أن يكون جيدا جدا لـ برشلونة 2 ساعة | أوروبا
سيتيين: أحب اللاعبين الرائعين وبيانيتش واحد منهم 2 ساعة | أوروبا
فيلم في الجول - ليلة سيد عبد النعيم بلسان أبطالها 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 2 بيان ناري من لاريسا بعد التعدي على وردة: عودة المشردين تجار المخدرات.. عمرو تحت حمايتنا 3 طارق حامد لـ في الجول: أنا بخير لا تقلقوا 4 هشام يكن لـ في الجول: تصريحاتي حُرفت.. يهمني الاعتراف بـ الزمالك كـ"نادي القرن" ولكن
قد ينال إعجابك