إنتر ميلان يرفض العرض الأول من سان جيرمان لضم إيكاردي

رفض إنتر ميلان عرضا من باريس سان جيرمان لضم الأرجنتيني ماورو إيكاردي بشكل نهائي مقابل 50 مليون يورو.

ويتواجد المهاجم الأرجنتيني في باريس حاليا على سبيل الإعارة من إنتر مع خيار شراء بقيمة 70 مليون يورو، لكن بطل الدوري الفرنسي يطلب خصما خاصة بعد إنهاء الموسم مبكرا بسبب جائحة فيروس كورونا.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس إيطاليا" وصحيفة "جازيتا ديللو سبورت"، رفض إنتر عرضا مبدئيا بقيمة 50 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمتغيرات.

ويريد إنتر على الأقل 60 مليون يورو بالإضافة إلى 10 ملايين يورو كمكافآت ضمن بنود العقد.

وكان باريس سان جيرمان دفع بالفعل 13 مليون يورو مقابل إعارة الموسم الجاري.

وإذا اشترى باريس سان جيرمان اللاعب وباعه على الفور إلى ناد إيطالي آخر، فسوف يحصل إنتر على 15 مليون يورو إضافية.

يذكر أن إيكاردي سجل 20 هدفا وصنع 4 أهداف في 31 مباراة مع سان جيرمان.

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