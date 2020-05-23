قناة الزمالك: كارتيرون وافق على تجديد عقده لمدة سنة.. وإتمام الاتفاق مع 3 صفقات

السبت، 23 مايو 2020 - 01:42

كتب : FilGoal

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نقل خالد الغندور مقدم برنامج (زمالكاوي) على قناة نادي الزمالك، رسالة خاصة من مرتضى منصور رئيس النادي أعلن من خلالها الأخير الاتفاق مع الفرنسي باتريس كارتيرون على تجديد عقده مع الفريق.

وقال الغندور: "مرتضى منصور أبلغني الآن بموافقة كارتيرون على تجديد عقده مع الزمالك".

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وأضاف عبر برنامجه "كارتيرون وافق على التجديد لـ الزمالك لمدة سنة والاتفاق تم ويحدث الآن صياغة للعقود".

وكشف عما قاله له مرتضى منصور " أمير مرتضى تواجد مع أحمد مرتضى في فندق إقامة كارتيرون، وكانت هناك جلسة تم الاتفاق خلالها على كل تفاصيل العقد الجديد وبحضور وكيل المدرب".

وتابع "عقد كارتيرون الجديد لمدة سنة والمدرب وافق على المقابل المادي وكل شيء تم".

وفي الإطار ذاته، نقل الغندور رسالة جديدة من مرتضى منصور تخص إتمام الزمالك الاتفاق مع 3 لاعبين جدد للانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

رسالة مرتضى الجديدة أكدها فاروق جعفر رئيس اللجنة الفنية.

وقال فاروق جعفر، دون ذكر أسماء اللاعبين،: "نعم بالفعل تم الاتفاق مع 3 لاعبين جدد".

وأضاف رئيس اللجنة الفنية في الزمالك "الصفقات الجديدة ستكون بين 3 أو 4 وتم الاتفاق مع 3 لاعبين بالفعل".

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