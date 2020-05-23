حالتان إصابة بـ كورونا في فريقين مختلفين بالدوري الإنجليزي

السبت، 23 مايو 2020 - 23:01

كتب : FilGoal

الدوري الإنجليزي الممتاز

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم السبت عن ثبوت وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا في فريقين مختلفين بالدوري.

الأسبوع الماضي كانت الجولة الأولى من الفحوصات على الأندية والإداريين في إنجلترا، وكانت النتيجة وجود 6 حالات إصابة. (طالع التفاصيل)

قبل أن تقام الجولة الثانية من الفحوصات خلال أيام 19 و21 و22 من شهر مايو الجاري.

أخبار متعلقة
بوكيتينو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي سمولينج: أتفهم خوف اللاعبين في الدوري الإنجليزي لكنني لم أواجهه في روما إصابة 6 أشخاص في 3 أندية إنجليزية بفيروس كورونا فينجر: العودة لـ أرسنال؟ غادرت نهائيا.. وشعرت بالرضا عند خسارة ليفربول

وأشار بيان بريميرليج إلى أنه لن يُعلن عن هوية المصابين لها بسبب القوانين.

وأوضح البيان أن تلك النتائج جاءت بعد إجراء 996 فحصا على مختلف اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية في الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي.

وسيتم عزل المصابين لمدة أسبوع قبل أن يخضعا لفحوصات جديدة.

وعادت الأندية الإنجليزية لتدريباتها بشكل جزئي مع تطبيق التباعد الاجتماعي، انتظارا لموعد استئناف المسابقة الإنجليزية.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

فيلم في الجول - ليلة سيد عبد النعيم بلسان أبطالها

قناة الزمالك: كارتيرون وافق على تجديد عقده لمدة سنة

إنتر ميلان يرفض العرض الأول من سان جيرمان

بوكيتينو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي

سيتيين: لاوتارو مارتينيز يمكن أن يكون جيدا جدا لـ برشلونة

في إنجلترا الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
حالتان إصابة بـ كورونا في فريقين مختلفين بالدوري الإنجليزي 13 دقيقة | أوروبا
فينجر: العودة لـ أرسنال؟ غادرت نهائيا.. وشعرت بالرضا عند خسارة ليفربول 42 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تقرير: 3 لاعبين لـ مانشستر يونايتد مقابل بوجبا إلى يوفنتوس ساعة | أوروبا
نهاية حقبة في نابولي.. بيع 4 لاعبين يساوي 200 مليون يورو 2 ساعة | أوروبا
تقرير إيطالي: أودينيزي يراقب رمضان صبحي للمرة الثانية 2 ساعة | مصر
بخماسية الثأر.. بايرن يكتسح فرانكفروت ويحافظ على الصدارة 2 ساعة | أوروبا
تقرير: تحديد موعد الموسم الجديد لـ الدوري الفرنسي 3 ساعة | أوروبا
أبو الدهب: احتفلت مع المصري بضياع الدوري على الزمالك وأنا لاعب في الأبيض 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 2 طارق حامد لـ في الجول: أنا بخير لا تقلقوا 3 سلة - إصابة نجم الزمالك شعبان عبد الوهاب بفيروس كورونا.. وتدخل من مرتضى منصور 4 هشام يكن لـ في الجول: تصريحاتي حُرفت.. يهمني الاعتراف بـ الزمالك كـ"نادي القرن" ولكن
قد ينال إعجابك