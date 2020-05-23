حالتان إصابة بـ كورونا في فريقين مختلفين بالدوري الإنجليزي

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي اليوم السبت عن ثبوت وجود حالتي إصابة بفيروس كورونا في فريقين مختلفين بالدوري.

الأسبوع الماضي كانت الجولة الأولى من الفحوصات على الأندية والإداريين في إنجلترا، وكانت النتيجة وجود 6 حالات إصابة. (طالع التفاصيل)

قبل أن تقام الجولة الثانية من الفحوصات خلال أيام 19 و21 و22 من شهر مايو الجاري.

وأشار بيان بريميرليج إلى أنه لن يُعلن عن هوية المصابين لها بسبب القوانين.

وأوضح البيان أن تلك النتائج جاءت بعد إجراء 996 فحصا على مختلف اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية في الأندية المشاركة في الدوري الإنجليزي.

وسيتم عزل المصابين لمدة أسبوع قبل أن يخضعا لفحوصات جديدة.

وعادت الأندية الإنجليزية لتدريباتها بشكل جزئي مع تطبيق التباعد الاجتماعي، انتظارا لموعد استئناف المسابقة الإنجليزية.

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