فينجر: العودة لـ أرسنال؟ غادرت نهائيا.. وشعرت بالرضا عند خسارة ليفربول

رد أرسين فينجر المدير الفني السابق لـ أرسنال هل من الممكن أن يعود للفريق مجددا حتى كمشجع.

الفرنسي قال عبر قناة بي إن سبورتس: "لطالما قلت لنفسي أنني سأغادر أرسنال نهائيا. هذا هو القرار الذي اتخذته".

وتابع "أدرت الفريق لـ 1235 مباراة، مررت بأوقات جيدة وسيئة، لكنني دائما حاولت الدفاع عن قيم النادي، واعتقد أنني فعلت ذلك".

وعن إمكانية العودة لمقاعد التدريب مرة أخرى: "في الوقت الحالي، أكرس نفسي للعمل في فيفا".

وأكمل "فيفا مسؤول عن 211 اتحادا، وتتمثل المشكلة الكبيرة في الكفاءة. أنا لا أقول إنني لا افتقد المنافسة، لكني أحاول أن أكون فعالا في هذا المجال".

وكذلك تحدث عن سعادته بخسارة ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي وفشلهم في تحقيق لقب دوري اللاهزيمة.

فينجر وصف شعوره حينها قائلا: "نعم، شعرت بالرضا عند رؤية ليفربول يخسر".

وأضاف الفرنسي “نحب دائما أن نكون الوحيدين الذين يحققون شيئا ما. لكن يبدو أنه من الصعب تكرار هذا الإنجاز".

وأردف "على أي حال في ذلك اليوم، تلقيت الكثير من الرسائل من مشجعي أرسنال".

ليفربول فشل في تكرار إنجاز أرسنال بحصد اللقب الذهبي موسم 2003-04، بعد الخسارة الغير متوقعة من واتفورد فبراير الماضي بنتيجة 3-0 بعد 27 جولة دون هزيمة.

ولا زال أمام الريدز فرصة الفوز باللقب حال استئناف المسابقة بعدما عُلقت المباريات بعد تفشي فيروس كورونا.

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