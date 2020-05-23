فينجر: العودة لـ أرسنال؟ غادرت نهائيا.. وشعرت بالرضا عند خسارة ليفربول

السبت، 23 مايو 2020 - 22:32

كتب : FilGoal

آرسين فينجر - حفل جوائز كاف 2019

رد أرسين فينجر المدير الفني السابق لـ أرسنال هل من الممكن أن يعود للفريق مجددا حتى كمشجع.

الفرنسي قال عبر قناة بي إن سبورتس: "لطالما قلت لنفسي أنني سأغادر أرسنال نهائيا. هذا هو القرار الذي اتخذته".

وتابع "أدرت الفريق لـ 1235 مباراة، مررت بأوقات جيدة وسيئة، لكنني دائما حاولت الدفاع عن قيم النادي، واعتقد أنني فعلت ذلك".

أخبار متعلقة
فينجر: أدعم فكرة إلغاء نافذة انتقالات يناير وتحديد ميزانية الأندية المخصصة لرواتب اللاعبين فينجر: نيمار ومبابي وشباب إنجلترا هم خلفاء ميسي ورونالدو تشيزني: لم أتشاجر مع فينجر بعدما عاقبني على التدخين في غرفة الملابس

وعن إمكانية العودة لمقاعد التدريب مرة أخرى: "في الوقت الحالي، أكرس نفسي للعمل في فيفا".

وأكمل "فيفا مسؤول عن 211 اتحادا، وتتمثل المشكلة الكبيرة في الكفاءة. أنا لا أقول إنني لا افتقد المنافسة، لكني أحاول أن أكون فعالا في هذا المجال".

وكذلك تحدث عن سعادته بخسارة ليفربول أمام واتفورد في الدوري الإنجليزي وفشلهم في تحقيق لقب دوري اللاهزيمة.

فينجر وصف شعوره حينها قائلا: "نعم، شعرت بالرضا عند رؤية ليفربول يخسر".

وأضاف الفرنسي “نحب دائما أن نكون الوحيدين الذين يحققون شيئا ما. لكن يبدو أنه من الصعب تكرار هذا الإنجاز".

وأردف "على أي حال في ذلك اليوم، تلقيت الكثير من الرسائل من مشجعي أرسنال".

ليفربول فشل في تكرار إنجاز أرسنال بحصد اللقب الذهبي موسم 2003-04، بعد الخسارة الغير متوقعة من واتفورد فبراير الماضي بنتيجة 3-0 بعد 27 جولة دون هزيمة.

ولا زال أمام الريدز فرصة الفوز باللقب حال استئناف المسابقة بعدما عُلقت المباريات بعد تفشي فيروس كورونا.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغطهــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغطهــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالميةاضغط هنا

اقرأ أيضا

فيلم في الجول - ليلة سيد عبد النعيم بلسان أبطالها

قناة الزمالك: كارتيرون وافق على تجديد عقده لمدة سنة

إنتر ميلان يرفض العرض الأول من سان جيرمان

بوكيتينو يختار أفضل 3 لاعبين في الدوري الإنجليزي

سيتيين: لاوتارو مارتينيز يمكن أن يكون جيدا جدا لـ برشلونة

ليفربول أرسنال أرسين فينجر
نرشح لكم
أخر الأخبار
حالتان إصابة بـ كورونا في فريقين مختلفين بالدوري الإنجليزي 53 دقيقة | أوروبا
فينجر: العودة لـ أرسنال؟ غادرت نهائيا.. وشعرت بالرضا عند خسارة ليفربول ساعة | الدوري الإنجليزي
تقرير: 3 لاعبين لـ مانشستر يونايتد مقابل بوجبا إلى يوفنتوس 2 ساعة | أوروبا
نهاية حقبة في نابولي.. بيع 4 لاعبين يساوي 200 مليون يورو 2 ساعة | أوروبا
تقرير إيطالي: أودينيزي يراقب رمضان صبحي للمرة الثانية 2 ساعة | مصر
بخماسية الثأر.. بايرن يكتسح فرانكفروت ويحافظ على الصدارة 3 ساعة | أوروبا
تقرير: تحديد موعد الموسم الجديد لـ الدوري الفرنسي 4 ساعة | أوروبا
أبو الدهب: احتفلت مع المصري بضياع الدوري على الزمالك وأنا لاعب في الأبيض 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 2 طارق حامد لـ في الجول: أنا بخير لا تقلقوا 3 سلة - إصابة نجم الزمالك شعبان عبد الوهاب بفيروس كورونا.. وتدخل من مرتضى منصور 4 هشام يكن لـ في الجول: تصريحاتي حُرفت.. يهمني الاعتراف بـ الزمالك كـ"نادي القرن" ولكن
قد ينال إعجابك