تقرير: 3 لاعبين لـ مانشستر يونايتد مقابل بوجبا إلى يوفنتوس

السبت، 23 مايو 2020 - 21:33

كتب : FilGoal

بوجبا - مانشستر يونايتد - توتنام

يرضى مانشستر يونايتد بضم 3 لاعبين من يوفنتوس في مقابل رحيل الفرنسي بول بوجبا للسيدة العجوز.

ووفقا باولو باجانيني لمراسل شبكة "راي" الإيطالية فأن المفاوضات مستمرة بين الطرفين في مدينة موناكو الفرنسية.

وحدد مانشستر يونايتد كل من أدريان رابيو وآرون رامسي ودوجلاس كوستا من أجل إتمام الصفقة التبادلية.

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الثنائي الأول انضم ليوفنتوس في صفقة انتقال حر مطلع الموسم الجاري، بينما البرازيلي لا يعد مناسبا لأفكار ماوريسيو ساري الفنية.

وكان موقع "le10sport.com" الفرنسي قد أعلن في وقت سابق بدأ يوفنتوس مفاوضاته الأولية مع مينو رايولا وكيل الفرنسي (طالع التفاصيل).

بوجبا الفائز بكأس العالم 2018، يجد اهتماما في إيطاليا أيضا من إنتر مع تواجد أنطونيو كونتي مدربه السابق.

بوجبا شارك في 178 مباراة بقميص يوفنتوس سجل 34هدفا وصنع 40 خلال 4 مواسم.

وانضم الفرنسي البالغ 27 للشياطين الحمر في 2016 وصنع خلال 4 مواسم في 150 مباراة 31 هدفا وسجل مثلها.

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