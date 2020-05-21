تقرير: يوفنتوس يبدأ محادثات ضم بوجبا

الخميس، 21 مايو 2020 - 21:14

كتب : FilGoal

بوجبا

بدأ يوفنتوس محادثاته مع مينو رايولا وكيل الفرنسي بول بوجبا لإعادته مجددا لمدينة تورينو.

ووفقا لموقع "le10sport.com" فأن المحادثات بدأت بعد أشهر من التصريحات بين الطرفين عن إمكانية لم الشمل مرة أخرى.

ولا يبدو وفقا للتقرير أن ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان قادرين على دفع قيمة انتقال الفرنسي وهو ما يضع السيدة العجوز في موقف قوة.

أخبار متعلقة
تقرير: رونالدو يعود لتدريبات يوفنتوس بعد غياب 72 يوما وكيله: يوفنتوس لم يفاوض جورجينو سبورت: تمت.. سيميدو إلى يوفنتوس مقابل 25 مليون + بيانتش ودي تشيليو لـ برشلونة تقرير: صفقة تبادلية محتملة بين يوفنتوس ونابولي

وما يعزز موقف يوفنتوس في ضم اللاعب، هو رحيل ميراليم بيانيتش وأدريان رابيو ليفسح المجال لعودة بوجبا.

بوجبا الفائز بكأس العالم 2018، يجد اهتماما في إيطاليا أيضا من إنتر مع تواجد أنطونيو كونتي مدربه السابق.

بوجبا شارك في 178 مباراة بقميص يوفنتوس سجل 34هدفا وصنع 40 خلال 4 مواسم.

وانضم الفرنسي البالغ 27 للشياطين الحمر في 2016 وصنع خلال 4 مواسم في 150 مباراة 31 هدفا وسجل مثلها.

كيف تحمي نفسك من فيروس كورونا.. اضغط هــــــــــنـــــــــــــــا

لمعرفة كل المصابين بفيروس كورونا من عالم كرة القدم وتطور حالاتهم، اضغط هــــــــــنـــــــــــا

لمتابعة تأثير فيروس كورونا على الأحداث الرياضية المحلية والعالمية اضغط هنا

طالع أيضا:

"لاعبو ساوثامبتون لا يمررون الكرة لـ ماني"

اختفوا في ظروف غامضة - سعيد عبد العزيز.. "مدفعجي" المحلة صاحب

بيان رسمي - رابطة الكرة الإنجليزية تعلن موقف الهبوط والصعود

اللجنة الأولمبية: "كورونا مستمر لـ2020 على الأقل"

أبطال في الجول - تهاني طوسون.. أسطورة الكرة الطائرة

مانشستر يونايتد يوفنتوس بول بوجبا
نرشح لكم
أخر الأخبار
يايا توريه يعلن موافقته على الانتقال لـ فاسكو دا جاما بشرط واحد 12 دقيقة | أمريكا
بيراميدز: لم يفاوضنا أي فريق لضم لاعبينا.. وهدفنا دوري الأبطال 18 دقيقة | الدوري المصري
النجم الساحلي: الزمالك لم يطلب كشريدة 44 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - ستام مدربا لـ سينسناتي ويصف التجربة بالحلم.. والنادي يعلن بصورة شخص آخر 48 دقيقة | أمريكا
تقرير يوناني: باوك اتخذ قراره بخصوص وردة.. سيتدرب منفردا حتى رحيله 2 ساعة | مصر
حكم إسباني سابق: 90% من الحكام مشجعين لـ ريال مدريد 2 ساعة | أوروبا
في الدرجة الثانية - محمد داوود.. من هداف المظاليم ومتخصص الصعود للممتاز إلى البطالة بسبب كورونا 2 ساعة | الدوري المصري
لويس إنريكي: الكرة بدون جمهور أحزن من الرقص مع شقيقتك 2 ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 وكيل صلاح يرد على تصريحات هاني رمزي بخصوص "عرض ريال مدريد" 2 محمد زيدان: تعجبت مما فعله أبو تريكة.. وجيلنا أقوى كثيرا من الجيل الحالي 3 بيان ناري من لاريسا بعد التعدي على وردة: عودة المشردين تجار المخدرات.. عمرو تحت حمايتنا 4 طارق حامد لـ في الجول: أنا بخير لا تقلقوا
قد ينال إعجابك