تقرير: يوفنتوس يبدأ محادثات ضم بوجبا

بدأ يوفنتوس محادثاته مع مينو رايولا وكيل الفرنسي بول بوجبا لإعادته مجددا لمدينة تورينو.

ووفقا لموقع "le10sport.com" فأن المحادثات بدأت بعد أشهر من التصريحات بين الطرفين عن إمكانية لم الشمل مرة أخرى.

ولا يبدو وفقا للتقرير أن ريال مدريد وبرشلونة وباريس سان جيرمان قادرين على دفع قيمة انتقال الفرنسي وهو ما يضع السيدة العجوز في موقف قوة.

وما يعزز موقف يوفنتوس في ضم اللاعب، هو رحيل ميراليم بيانيتش وأدريان رابيو ليفسح المجال لعودة بوجبا.

بوجبا الفائز بكأس العالم 2018، يجد اهتماما في إيطاليا أيضا من إنتر مع تواجد أنطونيو كونتي مدربه السابق.

بوجبا شارك في 178 مباراة بقميص يوفنتوس سجل 34هدفا وصنع 40 خلال 4 مواسم.

وانضم الفرنسي البالغ 27 للشياطين الحمر في 2016 وصنع خلال 4 مواسم في 150 مباراة 31 هدفا وسجل مثلها.

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