أبو الدهب: احتفلت مع المصري بضياع الدوري على الزمالك وأنا لاعب في الأبيض

كشف محمود أبو الدهب لاعب الأهلي والزمالك السابق، كواليس رحيله عن الفريق الأبيض بسبب احتفاله مع المصري بضياع الدوري على الزمالك.

وحكى أبو الدهب القصة، قائلا "كنت لاعبا في الزمالك حيث بدأت مسيرتي، ورغم أنني دائما ما تواجدت في قائمة الفريق، لكنني خرجت من قائمة تلك المباراة أمام المصري".

وأضاف "في تلك الفترة كانت النغمة السائدة بإن المصري سيفوت المباراة لصالح الزمالك بسبب إن مصطفى أبو الدهب شقيقي لاعبا في المصري".

محمود أتبع "أحد أفراد الجهاز الفني طلب مني التحدث بالفعل مع مصطفى لأن يترك لنا المباراة. تحدثت مع أخي فقال لي أنه بالفعل يتعرض لحملات شرسة في بورسعيد منذ أسبوع بسبب شائعات أنه سيتعمد الخسارة".

أبو الدهب أكمل "ليلة المباراة ذهبت إلى بورسعيد لأجلس مع أخي، والذي طلب مني الاختباء في البيت كي لا يراني أحد فيظن أن هناك تواطؤ".

وواصل "بدأت المباراة، ومصطفى شقيقي سجل الهدف الأول وفاز المصري بهدفين، ليضيع الدوري من الزمالك ويلعب الأهلي مباراة فاصلة مع الإسماعيلي على اللقب".

واسترسل "بعد المباراة، كنت سأعود إلى القاهرة لكن مصطفى قال لي ابقى معنا وتعالى للاحتفال فقد تخلى عنك الزمالك بالفعل".

وأتم "كنت أعلم أن الزمالك تركني بالفعل. محمود أبو رجيلة كان مدرب الزمالك وقتها وقال لي ساخرا (قل لأخوك مبروك على الدوري)".

تعود الأحداث لموسم 1990/1991 إذ التقى الزمالك مع المصري في بورسعيد بالجولة الـ31 من الدوري. وفاز المصري بهدفين ليرتقي الأهلي والإسماعيلي إلى صدارة المسابقة، ويستمران على القمة في المباريات الثلاث المتبقية، ليلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في مباراة فاصلة حسمت اللقب إلى الفريق الأحمر.

محمود أبو الدهب بدأ مسيرته في الزمالك، قبل أن ينتقل إلى المريخ البورسعيدي، ومنه إلى الأهلي ثم الاحتراف في تيرول النمساوي، قبل العودة إلى النادي المصري، ومنه إلى جولدي ثم الترسانة والاعتزال في بلدية المحلة.

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