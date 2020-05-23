عمدة مدريد: أتليتكو سيفوز بدوري الأبطال

يتمنى خوسيه لويس مارتينيز-ألميدا عمدة مدريد عاصمة إسبانيا تتويج أتليتكو مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، مشيرا إلى تفائله بعدما استطاع فريق روخيبلانكوس إقصاء حامل اللقب ليفربول.

وقال مارتينيز-ألميدا في حواره مع COPE:"أتمنى أن يتخطى ريال مدريد فريق مانشستر سيتي. أريد نهائيا ثالثا بين ريال مدريد وأتليتكو، لكن هذه المرة (مارك) كلاتنبرج لن يكون الحكم، والمرة الثالثة ستكون الأفضل".

ريال مدريد وأتليتكو تواجها في نهائي البطولة القارية مرتين، الأولى في 2014 وتفوق الملكي الأبيض بنتيجة 4-1، والثانية في 2016 حسمها أيضا ريال مدريد بركلات الترجيح.

لكن كلاتنبرج الحكم الإنجليزي الذي أدار نهائي 2016 قال إن هدف ريال مدريد في المباراة لم يكن صحيحا. (التفاصيل)

ويمتلك أتليتكو فرصة قوية في الذهاب بعيدا في البطولة، بينما ريال مدريد أمامه مهمة صعبة حين يواجه مضيفه مانشستر سيتي بعدما خسر ذهابا في الدور ثمن النهائي بنتيجة 2-1.

وتوقفت البطولة بسبب تفشي فيروس كورونا في مارس الماضي أثناء مباريات الدور ثمن النهائي ولم يتحدد موعد استئنافها حتى الآن.

وأضاف عمدة مدريد "أتليتكو سيفوز بالبطولة، لقد أقصينا البطل في أقوى موسم له. الفريق الوحيد الذي تأهل هو أتليتكو".

وأتليتكو ليس الفريق الوحيد الذي ضمن تأهله للدور ربع النهائي، لحق به لايبزيج وباريس سان جيرمان وأتالانتا وتتبقى 4 مقاعد تنتظر المتأهل من (برشلونة ونابولي) و(يوفنتوس وليون) و(بايرن ميونيخ وتشيلسي) و(سيتي وريال مدريد).

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عزمه استئناف البطولة في أغسطس المقبل لكن لم يقرر بعد.

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