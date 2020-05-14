كلاتنبرج يعترف: هدف ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال 2016 لم يكن صحيحا

الخميس، 14 مايو 2020 - 12:39

كتب : FilGoal

كلاتينبرج

اعترف الإنجليزي مارك كلاتنبرج حكم لقاء نهائي دوري أبطال أوروبا 2016 بين ريال مدريد وجاره أتليتكو مدريد بعدم صحة الهدف الذي احتسبه للفريق الملكي في اللقاء.

ريال مدريد تقدم عن طريق سيرجيو راموس قبل أن يتعادل أتليتكو بواسطة كاراسكو، وتتجه المباراة لركلات الترجيح التي وقفت في صف الميرينجي.

قال كلاتينبرج عن تلك الواقعة: "في هذه المباراة تقدم ريال مدريد في الشوط الأول بهدف، لكن الهدف كان من تسلل، أدركنا ذلك بين الشوطين".

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وأضاف في تصريحات لجريدة ديلي ميل "لقد كان موقفا صعبا والمساعد لم يتمكن من اللحاق باللعبة".

وأوضح كلاتنبرج أنه استفاد من هذا الخطأ في الوقت المتبقي من المباراة، فقد احتسب ركلة جزاء ضد بيبي مدافع ريال مدريد عندما أسقط فيرناندو توريس مهاجم أتليتكو.

وأردف "لقد قام بيبي بخطأ ضد توريس، كان غاضبا وقال لي هذه ليست ركلة جزاء أبدا مارك، لكنني أوضحت له أن هدف فريقه الأول ليس صحيحا ولم يجب علي احتسابه ليبتعد عني".

وتابع الحكم الإنجليزي "قد يعتقد البعض غرابة ذلك، لأن الخطأ مرتين لا يجعل منك شخصا ناجحا، لكن الحكام لا يعتقدون ذلك".

وأتم كلاتنبرج "كنت أعلم أنني إذا أخبرت بيبي بذلك سيقبل الوضع".

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