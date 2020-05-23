رسميا – دورتموند يعلن رحيل جوتزه بنهاية الموسم

أعلن بوروسيا دورتموند، رحيل ماريو جوتزه لاعب وسط الفريق بنهاية الموسم الجاري بشكل رسمي.

ونشر الحساب الرسمي لبوروسيا دورتموند على تويتر، تغريدة بـ تصريح قاله مارك زورك المدير الرياضي للنادي لشبكة قنوات "سكاي سبورتس"، يعلن فيها القرار.

وقال زورك "سنعمل مع ماريو جوتزه لرحيله خلال الصيف. كان قرارا مفصليا، واتخذناه بعد حوار متحضر دار بيننا وبين اللاعب. ماريو حقا شخص رائع".

🗯 Michael #Zorc bei @SkySportDE: "Wir werden die Zusammenarbeit mit @MarioGoetze im Sommer beenden. Es ist eine gemeinsame Entscheidung nach einem sauberen Gespräch. Mario ist ein richtig guter Junge." pic.twitter.com/SRruVrJZBS — Borussia Dortmund (@BVB) May 23, 2020

ماريو جوتزه عاد إلى دورتموند من بايرن ميونيخ في عام 2016، لكن الإصابات ظلت تلاحقه في الفترة الأخيرة.

صاحب الـ27 عاما شارك في 20 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات. سجل فيهم ثلاثة أهداف وصنع هدفا واحدا.

جوتزه يعد في ألمانيا أحد الأبطال القوميين بعد تسجيله هدف تتويج الماكينات بكأس العالم 2014 على حساب الأرجنتين.

ويحتل دورتموند حاليا المركز الثاني في ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن بايرن ميونيخ المتصدر.

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