رسميا - إلغاء الدوري الرواندي.. وتتويج المتصدر باللقب

الجمعة، 22 مايو 2020 - 21:40

كتب : محمد عبد العظيم

الجيش الرواندي

قرر الاتحاد الرواندي لكرة القدم بشكل رسمي إلغاء بطولة الدوري المحلي هذا الموسم، بسبب تفشي أزمة كورونا.

واعتمد الاتحاد الرواندي على الترتيب الأخير للدوري قبل توقفه، وقبل نهاية المسابقة بـ 7 جوالات ليُعلن عن البطل والثنائي الذي سيهبط للدرجة الثانية، وكذلك من يُشارك في بطولتي إفريقيا الموسم المقبل.

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وتوج نادي الجيش الرواندي بلقب الدوري وذلك بعد تصدره المسابقة برصيد 57 نقطة بفارق 7 نقاط عن غريمه رايون سبورت، وقبل 7 جولات من النهاية، لقب هو الثامن عشر في تاريخ نادي الجيش الرواندي.

وكذلك تقرر هبوط كل من جيكومبي (16 نقطة) وهيروز (17 نقطة) للدرجة الثانية، بينما سيتم عمل دورة مجمعة قبل بداية الموسم الجديد بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدرجة الثانية لحسم الصعود للدوري الممتاز.

وسيشارك الجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا الموسم المقبل بصفته البطل، بينما سيتواجد رايون سبورت في بطولة كأس الكونفدرالية.

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