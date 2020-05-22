حكام في المواجهة – جمال بشير لـ في الجول: أوامر عليا أعادتني من العمرة بسبب "طوبة البلتاجي"

"الطرف الأضعف" هكذا يوصف الحكام دائما بأنهم من يتم تعليق أي سقوط بسبب قراراتهم.

فماذا يحدث بعد أي قرار مثير للجدل؟ هل يتخطى الأمر الملعب أم يمتد للشارع؟ كيف يتعامل الحكم مع الاستفزازات الجماهيرية؟

الحكام يجيبون لـFilGoal.com في سلسلة حكام في المواجهة.

والحلقة السادسة مع الحكم الدولي السابق جمال بشير.

قرار اتخذته وشعرت بالندم عليه لشعورك بالخطأ؟

هناك بالفعل قرار كان خاطئا وندمت عليه على الرغم من كونه سليم تماما لأنني استمررت لـ20 يوما أشعر بالقلق.

احتسبت ركلة جزاء لصالح شيكابالا في لقاء للزمالك ضد جولدي في ربع نهائي كأس مصر في استاد الإسكندرية وحدث الكثير من الجدل بعد ذلك.

الجدل كان بسبب أن ركلة الجزاء ظهرت بصعوبة في شاشات التلفاز ولكنني توقعت اللعبة بشكل صحيح ولكن الجدل الذي حدث بعد ذلك جعلني أفكر كثيرا.

أكثر قرار جدلي اتخذته وكان صائبا؟

عندما اعتذرت عن إدارة مباراة للصعود للدوري الممتاز بين الشرقية وجولدي وتم قبول اعتذاري.

هذه المباراة ونوعيتها كانت تجعل الحكم يخسر لا يفوز بإدارتها.

أصعب مباراة خضتها في مسيرتك؟

مباراة الأهلي والإسماعيلي بالإسماعيلية وانتهت لصالح الدراويش بهدف دون رد سجله جون أوتاكا وكانت صعبة جدا.

من أكثر لاعب كان يمثل في الملعب؟

طارق السعيد لاعب الزمالك والأهلي السابق كان دائما يريد الحصول على ركلات الترجيح.

من اللاعب الذي كان دائم الاعتراض على قراراتك؟

أحمد العجوز لاعب الإسماعيلي كان دائم الاعتراض بشكل كبير.

مباراة تمنيت أن تديرها تحكيميا؟

كنت أتمنى التواجد في كأس العالم.

مباراة فكرت في الاعتذار عنها بعدما تم إبلاغك بإداراتها؟

كانت هناك مباراة بين الزمالك والمقاولون العرب أدارها رضا البلتاجي وتم إلغائها بسبب طوبة ألقيت على الحكم.

قرر اتحاد الكرة إعادة المباراة وكنت في السعودية أؤدي مناسك العمرة.

لكنني عدت للقاهرة بأوامر عليا في الدولة لخوض مباراة الإعادة بين الفريقين.

وفي الدور الثاني تم إسناد نفس المباراة لي من جديد واعتذرت لأنني خضت لقاء الدور الأول ولكن الحكم محمد حسام قال لي ماذا فعلت في لقاء الدور الأول؟ فقلت له قدمتها جيدا.

قال لي حسنا ستخوض المباراة المقبلة أيضا.

موقف جمعك بالجمهور بعد قرار جدلي؟

مباراة الزمالك والمصري في بورسعيد جاءت الكرة في كتف وائل القباني وطلب الجمهور الحصول على ركلة جزاء ووقتها كان المصري مهددا بالهبوط.

وعقب المباراة وأثناء تسوقي في المدينة رأني الجمهور وتجمع حولي وناقشتهم في الأمر واقتنعوا.

هل أخطأت في قرار يوما ما وقررت مراضاة الفريق في اللقاء بعد ذلك؟

لم يحدث مطلقا ودائما في المحاضرات نركز على ذلك الأمر وكان الحكم محمد حسام يقول إن أخطأ أي منكم لا تصححوا الخطأ بخطأ آخر.

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