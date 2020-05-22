بيان رسمي - لافتة على السور ولجنة رباعية من الزمالك لإثبات أحقيته بلقب "نادي القرن"

الجمعة، 22 مايو 2020 - 17:02

كتب : FilGoal

لافتة على سور نادي الزمالك "نادي الزمالك نادي القرن"

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، تشكيل لجنة رباعية لتجهيز ملف لإثبات أحقية الفريق في لقب نادي القرن العشرين الإفريقي.

وأعلن الزمالك في بيان رسمي، تشكيل لجنة رباعية برئاسة أحمد جلال إبراهيم، وعضوية إسماعيل يوسف، وهاني زادة، وأحمد مرتضى منصور من أجل تجهيز ملف كامل بالمستندات عن أحقية الزمالك في لقب نادي القرن العشرين في أفريقيا.

من جهة أخرى، وضع مجلس الزمالك، عدد من اللافتات الكبيرة على أسوار النادي تحمل جملة "نادي الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والإنجازات وليس بالمحسوبية والمجامالات".

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وحسب البيان، فتأتي خطوة وضع اللافتات ضمن "الإجراءات التي يتخذها مجلس الزمالك في الحصول على حقوقه المشروعة بلقب نادي القرن العشرين في قارة اإفريقيا، بعد تتويج الفريق بتسعة ألقاب قارية أكثر من أي فريق آخر".

وتحل اليوم الذكرى الـ20 لحصول النادي الأهلي على لقب نادي القرن العشرين عن قارة إفريقيا.

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