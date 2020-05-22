في الجول يكشف.. ترتيبات اللجنة الأولمبية المصرية لعودة النشاط الرياضي

كيف سيكون شكل التدريبات في حالة عودة النشاط الرياضي؟ ما الإجراءات الوقائية المتبعة؟ FilGoal.com يكشف لكم كافة الإجراءات التي عرضتها اللجنة الأولمبية لعودة النشاط الرياضي.

أعد حسن كمال رئيس اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية بروتوكولا كاملا من أجل عودة النشاط الرياضي، فيما وصفه بـ"خطوات عودة الرياضيين الأولمبيين والنشاط الرياضي" في اجتماعه مع وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي.

في البداية كشف حسن كمال رئيس اللجنة الطبية عن الخطة كالتالي:

"بمجرد موافقة مجلس الوزراء ووزارة الرياضة على العودة، قمنا بزيادة عدد أعضاء اللجنة الطبية من أجل المرحلة المقبلة".

"أبرزهم طبيب في التحكم في العدوى وسيكون مسؤولا عن الملاعب والصالات والاتحادات والمواقع نفسها، وإن تمكن من الذهاب للاعبين المنزل سيفعل ذلك، ولكل مكان له نظامه الخاص في التعقيم والتعامل".

"سيكون هناك طبيب آخر منوط بمتابعة الحالات الطبية للاعبين ويقيم لوضع البرامج التي سنتعامل بها مع اللاعبين، وسيكون هناك بروتوكول طبي للعودة، سيكون هناك نظاما للعمل مع الحالات الإيجابية والحالات المخالطة، لابد من وضع سيناريو إلى آخر مرحلة".

"نرغب في حملة إجراءات من أجل إجراء مسح شامل للاعبين قبل الانضمام إلى ناديه وزملائه".

"المسح الشامل بفحص طبي كامل لكيلا أقع في خطأ أن يكون لدي لاعب في بدايات المرض".

ماذا لو أصيب لاعب؟ أو اكتشفت إصابة لاعب أثناء الفحص؟

"لابد من وجود آلية إن كان لدينا لاعبين مصابين أن نعرف كيفية التعامل مع الوضع. لأنه في لحظة قد نتلقى نبأ إصابة لاعب، وبالتالي حاليا نعد بروتوكول للتعامل مع اللاعبين المصابين والمخالطين".

"أهم شيء ألا تكون هناك أي أخطاء، لأنه لو حدث خطأ مع لاعب يجب أن يكون هناك تحكم، سواء مع لاعب أو 4 او 10 سأكون قد تدربت على الوضع".

"نحن نقلل المخاطر".

"إجراءت الدخول شاملة، دخول المعسكر لن يتم لأي لاعب دون أن يتم التحليل له وإن لم يحدث ذلك فلن يكون هناك معسكر، سيتم عزل اللاعبين 5 أيام يتدربون بشكل فردي تماما، لأنه لو حمل أي لاعب العدوى سأكون متحكما في الوضع بشكل جيد".

"في حالة ظهور حالة إيجابية يتم عزل الحالة وجميع اللاعبين المخالطين".

"لماذا؟ لأنه من الممكن ألا يكون لدي أي أعراض وأنا حامل للفيروس، ثم قمت بعدوى زميلي في التدريبات ولديه ربو شعبي، زميلي قد يتوفى لأنه عرضة للخطر أكثر".

"المخالط سيعامل بنفس الطريقة، لابد من العزل لن أسمح بالاختلاط".

"سيكون هناك نظام وقاية إضافي للحالات التي لديها ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكل حالة سأضع لها برنامجها الخاص ولكل حالة سأعد بنفسي لها البرنامج الوقائي والملابس والمستلزمات طبقا لحاجته".

"تشخيص اللاعب في بداية العدوى مهمة للغاية، لأن معظم الحالات التي تنتهي بوفاة معظمها تأخر علاجه كثيرا قبل التدخل الطبي. أول 72 ساعة في العدوى مختلفة".

"التشخيص سيساعدنا كثيرا كما أنه يجب توافر إمكانيات التحليلات العاجلة حتى لو أننا سنمتلك مجموعة خاصة، وأي لاعب يتم الاشتباه به يجب أن يخضع لتحليل شامل مختلف كليا عن المسحة الأولى".

معسكرات مغلقة

"ستكون هناك إجراءات كاشفة لكل شيء، حتى لو كوب مياه".

"حساب معاملات المخاطر الخاصة داخل كل لعبة".

كل لعبة لها مخاطرها الخاصة، اليد والسلة أكبر عامل عدوى موجود، الكرة، لابد أن يكون له رعاية خاصة، التايكوندو يجب أن يبدأ في استخدام درع للوجه مرة أخرى لكي يعودوا للتدريب".

"كل رياضة لها عامل مخاطرة، نحن بحاجة لعودة الرياضات اللي تحتوي على مخاطر أقل".

"كل الرياضات بإمكانها أن تتحول لمخاطر أقل".

"الطبيب يمكنه تحديد احتياجات اللعبة وحساب المخاطر".

"العودة للتدريبات، سيكون هناك مستوى فردي رسمي، اللاعب سيعود للتدرب في الصالة بشكل فردي تدريبي، كرة اليد لاعب واحد أو اثنين يتدربان ونبدأ في العمل ونرى ما سيحدث، بعد تخطي المرحلة سيصبح تدريب جماعي".

"المعسكرات التدريبية المغلقة أرى أنها من الوسائل الجيدة جدا في حماية اللاعبين خاصة في الألعاب التي يصبح وجود اللاعب في منزله أخطر من وجوده في المعسكر".

"المعسكرات المغلقة فرصة جيدة جدا في جمع اللاعبين والحفاظ عليهم وتأمينهم جميعا، سيكون ذلك أفضل وليس مخاطرة".

"سنعود للعزل الصحي، اليد والجمباز يرغبون في العودة بشدة، أعتقد معسكرات مغلقة بأعداد قليلة بتدريبات موزعة، يتم الكشف علي الجميع قبل العودة، تلك هي الخطوات".

تأهيل اللاعبين

تمت الإشارة إلى ضرورة تأهيل اللاعبين نفسيا وبدنيا، كما تم الاستشهاد بما حدث في الدوري الألماني، بإصابة 8 لاعبين بدون التحامات، مشددا على أنه يجب التفكير بهم كرياضيين من الآن، فهم بحاجة لتأهيل بدني ومعنوي.

شدد حسن كمال كذلك على ضرورة نقل التدريبات في ملاعب مفتوحة خلال الفترة المقبلة. كما يُمنع دخول أي شخص للمعسكر، وسيحظر تماما على اللاعبين والمدربين الاختلاط مع أي شخص.

كما أشار إلى ضرورة ترتيب مكان للعزل المباشر للاعب حينما يصاب.

وألمح إلى ضرورة أن يكون العاملين مقيمين إن كان ذلك ممكنا، وعدم دخول أي شخص للمعسكر المغلق سوى بعد الكشف عليه، ويمنع السير بدون كمامات.

وشدد رئيس اللجنة الطبية على ضرورة تدريب جميع العاملين في القطاع الرياضي على كافة الإجراءات من أجل اتباعها ليكون الأمر أشبه بالتدرب على الحالات الطارئة، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يعرف المدربون واللاعبون وكل العاملين بالقطاع الرياضي الخطوات والإجراءات وأن يقوموا بها من تلقاء أنفسهم برعاية الطبيب المتواجد تماما مثل إجراءات الطوارئ وأن يعلم كل شخص ما عليه.

أماكن التدريب

صالات التدريب وصالة الجيم وغيرها من الأماكن المغلقة سيتم تعقيمها مرة واحدة، في حين أن اللجنة الطبية تميل إلى تأخير التعامل في المناطق المغلقة، على أن تُنقل التدريبات للملاعب المفتوحة.

المطبخ وغرفة الملابس سيشرف عليها طبيب مكافحة العدوى شخصيا، وحتى انتهاء الحظر سيتم اتباع نفس الخطوات، وسيتم تدريب العاملين والمشاركين على كل شيء، وسيتم تعقيم كافة الأدوات في كل لعبة.

ما الخطوة التالية؟

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كشف عن أنه سيتقدم بالإجراءات إلى مجلس الوزراء، كما أشار إلى ضرورة تحديد عدد الساعات التي ستفتح الأندية خلالها أبوابها وأن لكل قطاع اشتراطاته الخاصة في الفتح وكل مؤسسة رياضية له القدرة على التحدث وتحديد إمكانية وموعد عودتها وبروتوكولها الخاص.

وأشار صبحي إلى أن كل اتحاد معني بطريقة عمله، وأن كل نادي يجب أن يحتوي على مكان للعزل، من أجل أي شأن طارئ.

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