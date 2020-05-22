عزمي مجاهد: خسرت انتخابات الزمالك 2009 بسبب التزوير.. و8 آلاف أهلاوي تسببوا في سقوط حمادة إمام

الجمعة، 22 مايو 2020 - 18:23

كتب : FilGoal

عزمى مجاهد

اعترف عزمي مجاهد عضو مجلس نادي الزمالك السابق بأن سبب خسارته في انتخابات 2009 بالنادي بسبب التزوير.

عزمي مجاهد قال عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "فشلت في انتخابات نادي الزمالك عام 2009 بسبب التزوير، رغم توقع الجميع أنني سأكون الأول أو الثاني، وحينها فاز ممدوح عباس برئاسة النادي".

وتابع "أفضل مجلس في تاريخ مجالس الزمالك كان مجلسنا بقيادة كمال درويش بكل الإنجازات والتي لم تحقق من قبل".

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وأضاف "انتخابات الأندية بها تزوير، في أحد الفترات لم يستطع أحدا على تزوير نتائج الجمعية العمومية وفي أحد الفترات حصل بها تزوير كبير للغاية".

وأتم "من الممكن أن يكون هناك خيانة في الانتخابات وهي موجودة".

وتطرق للحديث عن سبب خسارة حمادة إمام في انتخابات الزمالك: "يوجد 8 ألاف أهلاوي أعضاء في نادي الزمالك".

وأتم "من الممكن أنهم من تسببوا في سقوطه".

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