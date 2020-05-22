الاتحاد الإيطالي يصدر البروتكول الطبي الجديد

الجمعة، 22 مايو 2020 - 20:48

كتب : FilGoal

شعار الاتحاد الإيطالي

أصدر الاتحاد الإيطالي البروتكول الطبي الجديد بعد تعديله تمهيدا لعودة النشاط الرياضي.

الفرق الإيطالية عادت لتدريبات الجماعية في مقراتها، عقب الاتفاق مع الاتحاد ولجنة الأطباء على تعديل البروتكول الطبي (طالع التفاصيل).

وجاءت بنود البروتكول الطبي كالآتي:

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-عزل الشخص المصاب بـ فيروس كورونا بطريقة فورية حال اكتشاف الإصابة.

-إجراء مسحة طبية كل 48 ساعة لعناصر الفرق لمدة 14 يوما.

-إجراء الاختبارات المصلية على الحالات الإيجابية وتكرارها كل 10 أيام وفقا لتعليمات اللجنة العلمية التقنية.

-لا يجوز وجود اتصال بين اللاعبين وأي جهة خارجية، والسماح لمواصلة التدريب للمجموعة المعزولة.

-يحب على الأندية إجراء تحليلات دقيقة من خلال تحديد العناصر الأساسية ووضع قائمة بالأشخاص الذي يمكن قبولهم في مقر التدريبات.

-تأجيل الأنشطة الغير ضرورية (مثل الأنشطة الإدارية) أو تنفيذها عن بُعد.

رابطة الدوري الإيطالي وضعت موعدا مبدئيا لاستئناف المسابقات 13 يونيو المقبل.

وأقرت أن الموسم الجديد سيبدأ في الأول من سبتمبر 2020، ما يعني نهاية الموسم في أغسطس المقبل (طالع التفاصيل).

وزير الرياضة الإيطالي أعلن في وقت سابق أن اجتماع 28 مايو سيحدد موعد عودة الدوري الإيطالي.

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