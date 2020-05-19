الحكومة توافق على البروتكول الطبي الجديد.. واجتماع لتحديد موعد استئناف الدوري الإيطالي

أعلن فينتشينزو سبادافورا وزير الرياضة الإيطالية موافقة الحكومة الإيطالية على تعديلات البروتكول الطبي لبدء التدريبات الجماعية لأندية الدوري الإيطالي.

الحكومة الإيطالية وافقت على عدم وضع الفريق بالكامل في حجر صحي حال وجود حالة واحدة مصابة سواء من اللاعبين أو الطاقم الفني، بل يكتفي بعزل الشخص المصاب فقط.

سبادافورا قال في تصريحات لشبكة "راي سبورت": "هذا خبر ممتاز، ويمكن مواصلة التدريبات".

وتابع "الاتحاد الإيطالي جاهز لمراجعة الاقتراح الأول، وكذلك توضيح مدة الحجر الصحي للاعب المصاب".

وأضاف "من المهم ألا يتم أخذ المسحات الطبية على حساب احتياجات عامة الناس. تمكنّا من الوصول إلى هذه الاتفاقية بشأن الحجر الصحي لأن الوضع تحسن بشكل عام ، مما سمح لنا بمراجعة القواعد".

وأكمل "خلال الفترة التي بدأ فيها جميع الإيطاليين تخفيف إجراءات الإغلاق، يجب السماح لاستئناف كرة القدم بأمان".

وأوضح "بحلول 28 مايو سنتمكن من تحديد موعد استئناف الدوري الإيطالي، سنعقد اجتماعا مع رئيس رابطة الدوري ورئيس الاتحاد ويمكننا أن نقرر".

وسبق أن نقل موقع "FootballItalia" أن لجنة خبراء اللجنة العلمية التقنية التابعة للحكومة قد وافقت على النسخة الجديدة من البروتوكول الطبي.

ووُضع البروتكول الطبي للدوري الإيطالي بين رابطة الأندية والاتحاد الإيطالي ورابطة الأطباء عقب الاجتماع الذي أقيم منذ أيام.

أندية إنتر وميلان ونابولي وفيورنتينا وكالياري وهيلاس فيرونا وأتالانتا وسامبدوريا وجنوى رفضوا بدء معسكرات تدريبية، وأرادوا تغيير البروتكول بالكامل قبل بدء التحضير لعودة الموسم.

وتكمن المشكلة في وضع كامل الفريق في حجر صحي إجباري حال إصابة لاعب أو أحد أعضاء الطاقم الفني بـ فيروس كورونا.

وتريد الأندية الإيطالية اتباع النظام الألماني، بأن يتم عزل الشخص المصاب فقط، ومن ثم اختبار حميع اللاعبين للتأكد من عدم انتشار العدوى.

وحسب صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية فأنه سيتم إجراء مسحتان طبيتان في أول 24 ساعة من تجمع اللاعبين، وثم أخرى بعد 4 أيام، واختبار دم كل 14 يوما.

والآن إذا اكتشف إصابة لاعب سيتم عزله بمفرده بينما سيتم إجراء اختبارت على زملائه للتأكد من سلامتهم ومن ثم مواصلة التدريبات.

الأندية عادت للتدريبات الجماعية في مقرتها بدءا من يوم الإثنين الماضي.

وينتظر الجميع موعد استئناف المسابقة بعدما كشف الاتحاد عن 13 يونيو كموعد مبدئي لعودة المنافسات المحلية.

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