شهداء الواجب من كرة القدم - كناشا وعبد المحسن.. مغموران في الأرض ونجمان في السماء

"أشرف الموت موت الشهداء" ثمة لاعبين مشهورين يصنعون المجد داخل ملعب كرة القدم، وثمة لاعبين لا تعرفهم، بالكاد تسمع عنهم، لكنهم ثبتوا في مواجهة الموت وباتوا مشهورين بين أهل السماء.

ويرصد لكم FilGoal.com بعض النماذج الكروية المصرية التي استشهدت دفاعًا عن الوطن.

ولد إبراهيم كناشا في مدينة الإسماعيلية عام 1989، ولعب في ناشئي فريق القناة حتى تصعيده للفريق الأول. انضم لمعسكرات منتخب الشباب قبل كأس العالم عام 2009 تحت قيادة المدير الفني الروسي سكوب وعاونه ربيع ياسين حينها.

ويروي محمد شقيقه قصة اللاعب الشهيد لـ FilGoal.com "بدأ شقيقي ممارسة كرة القدم في نادي القناة بعد اجتياز الاختبارات في عمر 7 سنوات مع المدرب علاء بدير، واستمر شقيقي في الناشئين لمدة 10 سنوات قبل تصعيده للفريق الأول".

وأضاف "انضم لمنتخب الشباب مواليد 1989 تحت قيادة الروسي سكوب ومعاونه ربيع ياسين، وكان بصحبة المهاجم أحمد فتحي "بوجي" حينها، ولكن القدر يتدخل ويتعرض كناشة لإصابة قوية كانت السبب في ابتعاده عن قائمة المنتخب المشاركة في كأس العالم للشباب 2009 التي نظمتها مصر".

وأردف "خاض تجربة الاحتراف في الدوري الإماراتي التي انتهت سريعًا بالعودة إلى مصر بعد 6 أشهر، ومن ثم عاد إلى القناة مرة أخرى وأعير إلى فريق أبو صوير ومنه انتقل إلى نادي الحمام الرياضي بمطروح".

واستطرد قائلًا "التحق بالخدمة العسكرية بعمر 25 عامًا في شمال سيناء، وكان بوسعه الانتقال إلى الإسماعيلية، رغم ذلك رفض بشدة".

وتابع "تحدث مع أصدقائه عن فضل الشهادة في آخر 3 شهور، وروى لي صديقه رامي الونش حديثه (أنا نفسي أموت شهيد) فرددت عليه وأنا أيضًا".

وروى صديق آخر واقعة غريبة من نوعها "كنا نشاهد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والنجم الساحلي، وقال حينها أنا لن أشاهد مباراة العودة لأني سأموت شهيد".

واستشهد كناشة في 15 أكتوبر 2017 قبل نهاية تجنيده بثلاث أيام في كمين كرم القواديس بشمال سيناء.

وتحدث محمد عناني عضو مجلس إدارة القناة لـ FilGoal.com "كان كناشه لاعب ملتزم ويتسم بالرجولة، هو ابن من أبناء النادي حتى تم تصعيده للفريق الأول، و الإصابة منعته من الاستمرار معنا لفترة أطول".

وصرح أحمد فتحي "بوجي" لاعب منتخب مصر للشباب والزمالك السابق لـ FilGoal.com "كان كناشه صديقا لي، إذ بدأنا سويًا في ناشئين النادي، ووقع الاختيار علينا لمنتخب الشباب مع ربيع ياسين".

واسترجع ذكرياته قائلًا "أتذكر سفره للإمارات بصحبة تامر النحاس وكيل اللاعبين، ومعهم اللاعب عبد الرحمن الحامولي وإياد، ولكن عادوا سريعاً لمصر".

وتابع "انتقلت للزمالك، وشارك الشهيد مع أبو صوير مع المدير الفني علي يحيي حينها".

واستطرد "كنا علي تواصل دائم لأننا أصدقاء وكان دائماً يتحدث عن رغبته في التجنيد في سيناء".

وأتم "كنا نشارك في مباريات كرة قدم خماسية أحيانا، وكان دائم الحديث عن المداهمات والقتال في سيناء. كان هذا آخر موقف بيننا، وكان يرغب في الشهادة ونالها رحمة الله عليه".

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منتصر عبد المحسن مدافع أسمنت أسيوط السابق، أحد شهداء الوطن أيضا بعد مسيرة مع كرة القدم.

ويروي حسام المعين رئيس نادي أبنوب حالياً لـ FilGoal.com "كنت عضو مجلس إدارة في مركز شباب أبنوب بالقسم الرابع، وفي هذا التوقيت تم تجميد النشاط في أسمنت أسيوط".

وأضاف "تعاقدت مع منتصرعبد المحسن مدافع أسمنت أسيوط مواليد 1993، ووقع على عقد لمدة 3 سنوات".

وتابع "كان يتسم بالطول المميز والرجولة، وتوقعت له مسيرة أفضل في كرة القدم".

واستمر حديثه قائلًا "شارك معنا بانتظام في الموسم الأول، وكان هناك اتفاق معه على موافقتنا على أي عرض يصله من القسم الثالث أو القسم الثاني. كان يسكن منطقة ديروط ويبعد عن النادي حوالي ساعة ونصف، ومع ذلك كان حريصا على حضور كل التدريبات رغم بعد المسافة".

وتابع "تخرج الشهيد من كلية حقوق، وكان الموسم الثاني وقت تجنيده بالقوات المسلحة وكان منطقة تجنيده في شمال سيناء".

واستطرد "كانت لدينا النية بقيده في الفريق، رغم ذلك رفض، وأكد أنه من الصعب عليه المشاركة معنا أثناء فترة التجنيد نظراً لابتعاد المسافة".

وأتم "قال لنا استفيدوا بلاعب أخر، وفي الموسم المقبل بعد نهاية خدمتي سأكون معكم، لأنني لدي حلم في الاستمرار بكرة القدم".

"لكن حلم منتصر لم يكتمل. بعد فترة علمت بإصابته ودخوله في غيبوبة أكثر من أسبوعين، ثم استشهاده".

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